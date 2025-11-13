Društvo

REPERTOAR BIOSKOPA CINE GRAND BIG ČAČAK OD 13. DO 19. NOVEMBRA

13. i 14. 11.

Gabina kućica za lutke – Film, Sinh. – 15:30

Hajduk u Beogradu – 15:45, 18:00, 19:30, 21:15

Šape u akciji, Sinh. – 17:00

Dečak delfin 2, Sinh. – 17:30

Trkač, Titl. – 20:30

Predator: Divljina – 19:00

Predator: Divljina, 3D – 22:00

15. i 16. 11.

Gabina kućica za lutke – Film, Sinh. – 11:30, 15:30

Hajduk u Beogradu – 12:00, 13:15, 14:30, 15:45, 18:00, 19:30, 21:15

Šape u akciji, Sinh. – 11:15, 17:00

Dečak delfin 2, Sinh. – 13:30, 17:30

Trkač, Titl. – 20:30

Predator: Divljina – 19:00

Predator: Divljina, 3D – 22:00

17. i 18. 11.

Gabina kućica za lutke – Film, Sinh. – 15:30

Hajduk u Beogradu – 15:45, 18:00, 19:30, 21:15

Šape u akciji, Sinh. – 17:00

Dečak delfin 2, Sinh. – 17:30

Trkač, Titl. – 20:30

Predator: Divljina – 19:00

Predator: Divljina, 3D – 22:00

19. 11. 

Gabina kućica za lutke – Film, Sinh. – 15:30

Hajduk u Beogradu – 15:15, 17:45, 19:30, 21:15

Šape u akciji, Sinh. – 17:00

Dečak delfin 2, Sinh. – 17:30

Trkač, Titl. – 22:15

Predator: Divljina – 19:00

Predator: Divljina, 3D – 22:00

Velika iluzija 3: Sad me vidiš, sad me ne vidiš –  20:00

