ЧАЧАНИ ДОБИТНИЦИ „ВУКОВЕ НАГРАДЕ“

Културно-просветна заједница Србије уручила је „Вукове награде” за 2025. годину, на свечаности у Председништву Србије.
Међу овогодишњим добитницима „Вукове награде“ су и Чачани, Зоран Рајичић, дипломирани политиколог и уметнички стваралац, директор Центра за неговање традиције и Гвозден Николић, телевизијски новинар и власник медијске куће Глас западне Србије.
Добитници „Вукове награде” за 2025. годину су професор Филозофског факултета у Источном Сарајеву Миланка Бабић, археограф Грбић Душица, директор и главни уредник издавачке куће „Албатрос Плус” Јагош Ђуретић, доктор драмских уметности Милован Здравковић и композитор Жељко Јоксимовић, филозоф Драгољуб Којчић, књижевник Милан Михајловић и Народна библиотека „Стеван Сремац” из Сокобање.
Жири у саставу Драган Станић (Иван Негришорац), Живорад Ајдачић, Зоран Гутовић, Урош Дојчиновић, Бора Дугић, Селимир Радуловић, Елизабета Ристановић, Драган Стојков и Пеђа Марковић од 64 предложена кандидата донео је једногласне одлуке о добитницима 62. „Вукове награде” на седници 30. децембра 2025. године.
На предлог жирија за додељивање „Вукове награде”, Извршни одбор Културно просветне заједнице Србије донео је одлуку о додели „Изузетне Вукове награде” за 2025. године.
Како је наведено, добитници су професор Филозофског факултета у Нишу Драгиша Бојовић, етномузиколог Димитрије О. Големовић, песник и друптвени радник Игор Мировић и протојереј ставрофор Радомир В. Поповић.
Извор: Тањуг и КПЗ