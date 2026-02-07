ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ ПОКАЗАЛИ ОДГОВОРНОСТ И СОЛИДАРНОСТ

У Палати Србија недавно је организован пријем у присуству председника Владе Републике Србије, проф. др Ђуре Мацута и Адријане Месаровић, потпредседнице Владе Србије и министарке привреде на коме су уручене захвалнице монтерима Електродистрибуције Србије и радницима ЈП „Србијашуме“ који су у претходном периоду током ванредних временских услова, изазваних обилним снежним падавинама, уложили велике напоре како би се у најкраћем року успоставило нормално енергетско снабдевање у угроженим подручјима.
У већем делу наше земље данима је била веома изазовна и тешка ситуација. На територији Моравичког округа највише проблема је било у Лучанима и Ивањици, где су поред запослених у јавном сектору у помоћ пристизали и мештани са тракторима и радним машинама. Електромонтери дане су проводили на бандерама санирајући кварове који су условљавали прекиде електричне енергије и по неколико дана.
Јован Главољић из Гуче, примио је захвалницу у име својих колега из огранка Електродистрибује у Чачку, погон Гуча. Његов предан рад, као и његових колега, пожртвовање и емпатија према суграђанима утицали су на ефикаснот и брзину решавања проблема са којима се драгачевски крај суочио током јануара.
– Ваш посвећен рад у тешким условима био је од пресудног значаја за многе грађане и одржавање енергетског система Републике Србије. Својим делима показали сте одговорност, солидарност и професионализам на које је Србија поносна. Уз хероје, као што сте ви, Србија не треба да се боји најтежих изазова – саопштено је на захвалници.
У погону Електродистрибује у Гучи укупно је запослено 24 људи, монтера има мање од десет, што је недовољно када се у овом крају догоде ванредне ситуације.
– Захвалница коју смо добили припада свим електромонтерима огранка Чачак, захвалан сам свим колегама који су допринели својим радом. Такође, захвалан сам директори Комненић и директору Рајевићу на подршци и указаном поврењу. Наш посао је врло захтеван. Сваки дан када одемо на терен идемо уз Божију помоћ. Поједини кварови на ниском напону и далеководу само се уз Божију помоћ могу отклонити. Имали смо у драгачевском крају две хаварије, једну у октобру, једну у јануару, много нам је значила помоћ мештана. У периоду од Божића до Светог Јована радили смо непрекидно – рекао је Јован Главољић, електромонтер из Гуче.
Главоњић је истакао да су електромонтери веома важни, јер обављају значајан и тежак посао. Он је нагласио да је министарка Месаровић обећала да ће држава уклонити све недостатке на електромрежи у Драгачеву и помоћи да се обезбеде услови за запослење електромонтера.
Виолета Јовичић
Фото: Архива саговорника