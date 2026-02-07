Dragačevo

ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ ПОКАЗАЛИ ОДГОВОРНОСТ И СОЛИДАРНОСТ

Z. Ј. Komentara (0)

У Палати Србија недавно је организован пријем у присуству председника Владе Републике Србије, проф. др Ђуре Мацута и Адријане Месаровић, потпредседнице Владе Србије и министарке привреде на коме су уручене захвалнице монтерима Електродистрибуције Србије и радницима ЈП „Србијашуме“ који су у претходном периоду током ванредних временских услова, изазваних обилним снежним падавинама, уложили велике напоре како би се у најкраћем року успоставило нормално енергетско снабдевање у угроженим подручјима.

Фото: Министарство привреде

У већем делу наше земље данима је била веома изазовна и тешка ситуација. На територији Моравичког округа највише проблема је било у Лучанима и Ивањици, где су поред запослених у јавном сектору у помоћ пристизали и мештани са тракторима и радним машинама. Електромонтери дане су проводили на бандерама санирајући кварове који су условљавали прекиде електричне енергије и по неколико дана.

Јован Главољић из Гуче, примио је захвалницу у име својих колега из огранка Електродистрибује у Чачку, погон Гуча. Његов предан рад, као и  његових колега, пожртвовање и емпатија према суграђанима утицали су на ефикаснот и брзину решавања проблема са којима се драгачевски крај суочио током јануара.

– Ваш посвећен рад у тешким условима био је од пресудног значаја за многе грађане и одржавање енергетског система Републике Србије. Својим делима показали сте одговорност, солидарност и професионализам на које је Србија поносна. Уз хероје, као што сте ви, Србија не треба да се боји најтежих изазова – саопштено је на захвалници.

Јован Главоњић, Тихомир Ковачевић, Божо Обрадовић и Иван Радовановић

У погону Електродистрибује у Гучи укупно је запослено 24 људи, монтера има мање од десет, што је недовољно када се у овом крају догоде ванредне ситуације.

–  Захвалница коју смо добили припада свим електромонтерима огранка Чачак, захвалан сам свим колегама који су допринели својим радом. Такође, захвалан сам директори Комненић и директору Рајевићу на подршци и указаном поврењу.  Наш посао је врло захтеван. Сваки дан када одемо на терен идемо уз Божију помоћ. Поједини кварови на ниском напону и далеководу само се уз Божију помоћ могу отклонити. Имали смо у драгачевском крају две хаварије, једну у октобру, једну у јануару, много нам је значила помоћ мештана. У периоду од Божића до Светог Јована радили смо непрекидно – рекао је Јован Главољић, електромонтер из Гуче.

Главоњић је истакао да су електромонтери веома важни, јер обављају значајан и тежак посао. Он је нагласио да је министарка Месаровић обећала да ће држава уклонити све недостатке на електромрежи у Драгачеву и помоћи да се обезбеде услови за запослење електромонтера.

Виолета Јовичић

Фото: Архива саговорника

Slične Vesti
Dragačevo Region

DRAGAČEVSКI SABOR TRUBAČA U GUČI OD 13. DO 15. AVGUSTA

vesnas

SMOTRA SE VRAĆA IZVORNIM КORENIMA Sabor trubača u Guči ove godine biće održan od 13. do 15. avgusta, odlučeno je na sastanku kome su prisustvovali članovi Programskog saveta manifestacije, akademikMatija Bećković (SANU), Dragan Stanić, predsednik Matice srpske i Živorad Ajdačić, predsednik Umetničkog saveta Кulturnog centra Opštine Lučani (Кulturno prosvetna zajednica Srbije). Кako ističe predsednik opštine […]
Dragačevo Region

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ДОЛОВИЋ ОБРАДОВАО ЂАКЕ ПРВАКЕ ПОКЛОНИМА

vesnas

СРДАЧНЕ ЧЕСТИТКЕ И ЖЕЉЕ ЗА УСПЕШНО САВЛАДАВАЊЕ ШКОЛСКИХ ОБАВЕЗА У оквиру највеће националне манифестације за децу, која се сваког октобра одржава у циљу уједињења свих одговорних актера за побољшање статуса детета, представници локалне самопураве су указали посебну част сваком ђаку прваку, а ове године их је укупно 164-оро село у школске клупе на територији Општине […]
Dragačevo Region

POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA ZA DESET PORODICA U OKVIRU PROJEKTA “ZASAD ZA ZAJEDNICU LUČANI”

vesnas

Deset porodica sa teritorije Opštine Lučani dočekaće prolećnu sezonu i početak poljoprivrednih radova sa novom poljoprivrednom mehanizacijom koja će olakšati i ubrzati njihov rad na obradi zemlje. Poljoprivredna oprema donirana je u okviru projekta „Zasad za zajednicu Lučani“, koji su po treći put zajednički finansirali – Opština Zollikon iz Ciriha, uz podršku gospodina Nebojše Račića […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.