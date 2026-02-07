Дејан Kовачевић остаје на челу општине Горњи Милановац

Дванаеста редовна седница Скупштине општине Горњи Милановац, која је сазвана на захтев једне трећине одборника, одржана је jуче уз присуство 46 од укупно 49 одборника. Иако је на дневном реду била само једна тачка – Предлог за разрешење председника општине , о њој се није расправљало јер дневни ред није добио потребну већину.
– Седница је заказана у законском року на образложен предлог једне трећине одборника опозиције са једном тачком дневног реда: Предлог разматрања разрешења председника општине. Предлог није усвојен и тиме је ова седница закључена – рекао је Лазар Николић, председник Скупштине општине Горњи Милановац.
Иницијативу за смену председника општине потписало је 19 одборника, што је законски минимум за покретање ове процедуре. Међутим, у сали је било 18 одборника опозиције који су гласали за споменуту тачку дневног реда. Разлог за овај несклад је оправдано одсуство одборника Владимира Радосављевића, који је био један од потписника иницијативе, али је седницу пропустио из личних разлога. Након усвајања записника са претходне седнице, уследило је изјашњавање о предложеном дневном реду. За је гласало 18 одборника (опозиција), а против је гласало 28 одборника (позиција).
Председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић, истакао је да је исход заседања одборника показатељ реалне ситуације и само још један у низу неуспелих покушаја рушења актуелне власти од стране опозиције.
– Још једна лаж опозиције раскринкана је у мање од пет минута. Говорили су да седам одборника владајуће већине разговара са њима, да је смена готово извесна и да се о томе више не расправља. Сведочили смо сасвим другачијој ситуацији. Наиме, један од потписника предлога за смену није се појавио данас на скупштини, тако да ништа неуобичајено за опозицију, ништа неуобичајено за Групу грађана „Узинат”, јер претходних годину дана од њих смо могли да видимо само насиље и покушаје смењивања како на улици тако и на седници Скупштине општине. То је само још један доказ да они немају политичких идеја, да немају идеје како Горњи Милановац да иде напред, већ само како ће деструктивно да делују и како да сруше актуелну власт и, по могућству, ако би могли, да дођу на власт без избора. То се, наравно, није десило ни у претходном периоду, нити ће се десити икад у Србији, јер грађани су ти који суверенитет преносе на одборнике, а одборници су ти који својевољно гласају за нешто или не. Српска напредна странка, наши коалициони партнери и ја, као председник општине, фокусираћемо се у наредном периоду на реализацију рекордног буџета општине Горњи Милановац за 2026. годину. Преко пола милијарде динара опредељено је само за инвестиције у инфраструктуру, тако да ћемо наставити са градњом вртића у Невадама, завршићемо га и у септембру отворити. Урадићемо Улицу Рајка Миловановића, радићемо седам мостова на сеоском подручју, много путних праваца по нашим лепим селима, радићемо и додатне улице у граду, тако да је то нешто што највише занима грађане, а не њихова „лакрдија” и непотребно трошење буџетских средстава. Наиме, ми плаћамо превоз одборницима за седницу, јер не могу да иду у своје компаније да раде, па су овај дан издвојили за заседање седнице за коју се унапред знало да од ње не може бити ништа, јер је већина јасна и недвосмислена – рекао је Ковачевић.
Скупштинском аседању, поред Владимира Радосављевића, нису присуствовали ни одборници Драгица Николић и Владислав Васић.
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ