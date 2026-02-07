ЦРНИ ЛЕД УМЕ ДА ЗАВАРА ВОЗАЧЕ

Nakon hladnih i kišovitih dana u Srbiji se očekuje topao vikend, a temperature će biti i do 30 stepeni, međutim, od srede ponovo dolazi do premene vremena. Meteorolog „Weather2Umbrella“ Đorđe Đurić za B92.net objašnjava kako nas vreme očekuje posle toplog vikenda, i kada se u Srbiji može očekivati stabilizacija vremena. „Iza nas je period sa […]

