Društvo

ЦРНИ ЛЕД УМЕ ДА ЗАВАРА ВОЗАЧЕ

Z. Ј. Komentara (0)

Вожња у зимском периоду свакако је најзахтевнија, јер поред снега, смањене видљивости, на коловозу је честа и појава леда, али и такозвани „црни лед”. „Црни лед”, познат и као невидљива поледица, једна је од најопаснијих појава на путевима током зимског периода. Баш зато што је тешко уочљив може направити велике проблеме возачима и значајно угрозити безбедност саобраћаја, односно, може довести до тешких саобраћајних незгода.

Родољуб Скерлић, дипломирани инжењер саобраћаја

– „Црни лед” је непредвидива појава која се догађа у зимским условима, након ледене кише или топљења снега. У случају да су у току дана температуре изнад нуле, а да се у току ноћи спусте испод нуле, тај благи водени фил се претвара у лед који значајно утиче на безбедно кретање свих учесника у саобраћају. То се посебно одражава на мостовима, надвожњацима, подвожњацима, на прелазу преко одговарајућих бетонских пропуста. „Црни лед” добио је назив по томе што га возач не може приметити, јер то је танак слој леда. По површини вам се чини да је црн коловоз, али не знате да се преко тог колОвоза налази лед. Он значајно мења услове одвијања саобраћаја, јер је зауставни пут  на делу коловоза где постоји ова појава, десет пута дужИ и управљивост је онемогућена. У случају да се нешто деси, возачи не могу да предузму одговарајуће мере и онда долази до нежељених последица, односно, веома често се у зимском периоду догађају тешке саобраћајне незгоде због појаве „црног леда” на коловозу – рекао је Родољуб Скерлић, дипломирани инжењер саобраћаја.

Током читаве зиме обавезна је повећана опрезност како возача, тако и других учесника у саобраћају, како би се избегле саобраћајне незгоде. Неприлагођена брзина условима на коловозу један је од најчешћих разлога због којих настају удеси.

– Најбитније је да возачи прилагоде брзину условима пута. У условима појаве „црног леда” брзина је главни параметар. Пожељно би било да возачи у тим условима дупло смање брзину и да се држи дупло растојање између возила, јер и у случају да дође до ситуације да возач мора нагло да закочи или промени скратање да има простора да ту радњу безбедно изврши. Обавезно је коришћење зимских пнеуматика, без обзира на то да ли на коловозу има снега, јер су летње гуме предвиђене за услове изнад шест степени – објаснио је Скерлић.

За безбедну вожњу обавезна је употреба зимске опреме и ланаца, нарочито у планинским пределима и на деоницама где је то саобраћајним знаком назначено.

– Када горимо о управљачима пута, они морају водити рачуна да у тим условима наглог отапања снега или појаве леда на коловозу редовно одржавају саобраћајнице, јер бацањем леда са одређеним агрегатом „црни лед” се уништава – истакао је Скерлић.

„Црни лед” може да се формира и на тротоарима, па њега треба да се чувају и пешаци.

Виолета Јовичић

Slične Vesti

Фото: Драгана Радуловић
Društvo

Смена сунца и облака, викенд доноси пријатније време

G. D.

Смена сунца и облака, викенд доноси пријатније време ИЗВОР: РТС У Србији се очекује облачно и мало свежије време, местимично са кишом и пљусковима са грмљавином, уз пад температуре за 6 до 8 степени. На северу земље суво са дужим сунчаним интервалима. Ветар слаб и умерен северозападни. Јутарња температура од 17 до 22, током дана […]
Društvo

Šta sledi nakon toplog vikenda

I. М.

Nakon hladnih i kišovitih dana u Srbiji se očekuje topao vikend, a temperature će biti i do 30 stepeni, međutim, od srede ponovo dolazi do premene vremena. Meteorolog „Weather2Umbrella“ Đorđe Đurić za B92.net objašnjava kako nas vreme očekuje posle toplog vikenda, i kada se u Srbiji može očekivati stabilizacija vremena. „Iza nas je period sa […]
Društvo

NA PODRUČJU MORAVIČKOG OKRUGA 13 SLUČAJEVA KORONA VIRUSA

I. М.

Na području Moravičkog okruga do sada je otkriveno 13 slučajeva korona virusa, saznaje agencija MNA. Najviše obolelih od COVID-19 registrovano je na području Čačka, čak kod deset osoba, a po jedna u preostale tri opštine okruga – Gornjem Milanovcu, Lučanima i Ivanjici. U čačanskoj Opštoj bolnici nalazi se ukupno deset pacijenata, a kod sedam je […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.