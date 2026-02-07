ЦРНИ ЛЕД УМЕ ДА ЗАВАРА ВОЗАЧЕ

Вожња у зимском периоду свакако је најзахтевнија, јер поред снега, смањене видљивости, на коловозу је честа и појава леда, али и такозвани „црни лед”. „Црни лед”, познат и као невидљива поледица, једна је од најопаснијих појава на путевима током зимског периода. Баш зато што је тешко уочљив може направити велике проблеме возачима и значајно угрозити безбедност саобраћаја, односно, може довести до тешких саобраћајних незгода.
– „Црни лед” је непредвидива појава која се догађа у зимским условима, након ледене кише или топљења снега. У случају да су у току дана температуре изнад нуле, а да се у току ноћи спусте испод нуле, тај благи водени фил се претвара у лед који значајно утиче на безбедно кретање свих учесника у саобраћају. То се посебно одражава на мостовима, надвожњацима, подвожњацима, на прелазу преко одговарајућих бетонских пропуста. „Црни лед” добио је назив по томе што га возач не може приметити, јер то је танак слој леда. По површини вам се чини да је црн коловоз, али не знате да се преко тог колОвоза налази лед. Он значајно мења услове одвијања саобраћаја, јер је зауставни пут на делу коловоза где постоји ова појава, десет пута дужИ и управљивост је онемогућена. У случају да се нешто деси, возачи не могу да предузму одговарајуће мере и онда долази до нежељених последица, односно, веома често се у зимском периоду догађају тешке саобраћајне незгоде због појаве „црног леда” на коловозу – рекао је Родољуб Скерлић, дипломирани инжењер саобраћаја.
Током читаве зиме обавезна је повећана опрезност како возача, тако и других учесника у саобраћају, како би се избегле саобраћајне незгоде. Неприлагођена брзина условима на коловозу један је од најчешћих разлога због којих настају удеси.
– Најбитније је да возачи прилагоде брзину условима пута. У условима појаве „црног леда” брзина је главни параметар. Пожељно би било да возачи у тим условима дупло смање брзину и да се држи дупло растојање између возила, јер и у случају да дође до ситуације да возач мора нагло да закочи или промени скратање да има простора да ту радњу безбедно изврши. Обавезно је коришћење зимских пнеуматика, без обзира на то да ли на коловозу има снега, јер су летње гуме предвиђене за услове изнад шест степени – објаснио је Скерлић.
За безбедну вожњу обавезна је употреба зимске опреме и ланаца, нарочито у планинским пределима и на деоницама где је то саобраћајним знаком назначено.
– Када горимо о управљачима пута, они морају водити рачуна да у тим условима наглог отапања снега или појаве леда на коловозу редовно одржавају саобраћајнице, јер бацањем леда са одређеним агрегатом „црни лед” се уништава – истакао је Скерлић.
„Црни лед” може да се формира и на тротоарима, па њега треба да се чувају и пешаци.
Виолета Јовичић