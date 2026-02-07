Поновљена иницијатива Завичајног друштва „Чачани“ уз омаж уметнику поводом 50 година од смрти

„ПЛАТО ДРАГАНА ЋИРКОВИЋА“
Пре неколико дана, 25. јануара 2026, навршило се 50 година од смрти првог чачанског академског сликара Драгана Ћирковића (Чачак, 1909-1976). Оставио је значајан траг у чачанској култури и уметности и заслужио то што га се Чачани радо сећају и уважавају.
Није га заборавило ни Завичајно друштво „Чачани“ које је 2024. године покренуло иницијативу да плато испред Културног центра понесе његово име. Име „Плато Драгана Ћирковића“ понео би узвишени простор испред Културног центра и оближњи пасаж – отворени пролаз кроз зграду у коме се последњих година одвијају неки од програма Културног центра и његових сарадника.
Завичајно друштво „Чачани“ овај предлог је током 2024. и 2025. године уручило Јавном предузећу „ГРАДАЦ“, Културном центру Чачка, представницима Града Чачка – помоћнику градоначелника за област друштвених делатности, начелнику Градске управе за урбанизам и члану Градског већа за културу, образовање и науку и Комисији за одређивање назива улица у Чачку.
Од породице Ћирковић добијена је подршка и представници Културног центра су позитивно реаговали на предлог, али Завичајно друштво „Чачани“ још увек није добило повратну информацију од надлежних да ли је предлог усвојен, иако је очекивало да табла са именом платоа почетком ове године (уз обележавање 50 година од Ћирковићеве смрти) буде постављена на фасаду Културног центра.
Овим гестом би се уважили лик и дело Драгана Ћирковића као првог чачанског сликара школованог у тада јединој установи за образовање уметника у Србији, Уметничкој школи у Београду, и уметника који је оставио остварења значајна за историју уметности Србије. Иако су његови уметнички домети били шири од локалног, може се са поносом нагласити да је он прави завичајни сликар. Родном граду Чачку је подарио и свој живот и целокупно стваралаштво. На својим сликама, акварелима, цртежима и карикатурама верно је бележио градске призоре, околину града, Западну Мораву, улице, зграде, куће, кафане, људе и догађаје описане и бајковито и документарно. Кроз његова дела живи некадашњи Чачак као упечатљива ванвременска успомена.
Завичајно друштво „Чачани“ је, у име обележавања 50 година од смрти уметника, у свој програм за 2026. годину, уврстило сусрет са грађанима на предавању и сећању на Ћирковића који ће се током априла одржати у Народном музеју у Чачку и дечју ликовну радионицу на платоу који треба да понесе његово име (уз подршку Културног центра и полазника Дечјег ликовног студија).
Разлог да предложена локација (плато испред Културног центра) носи име Драгана Ћирковића је то што се породична кућа Ћирковића са гвожђарском радњом налазила управо на простору где се данас налази ова установа. Драган Ћирковић је једног тренутка гвожђарску радњу претворио у свој атеље. Излог радње / атељеа је постао место где су се многи Чачани први пут сусрели са уметничком сликом, јер је он са поносом многа своја тек урађена дела излагао у њему, посебно карикатуре познатих суграђана и цртеже и аквареле са мотивима града. Касније је целокупан атеље користио као изложбени простор и у њему организовао неколико својих изложби. Тиме је судбински овај простор обележио као место где ће се и касније, са оснивањем Дома културе, наставити неговање и презентација разноврсних уметничких програма.
Драган Ћирковић се после укидања Народног позоришта у Чачку 1956. године, где је од 1951. био запослен као сценограф, запошљава у „Чачанском гласу“ као илустратор и карикатуриста.
Завичајно друштво „Чачани“