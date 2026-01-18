Јуче – ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошла ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА
Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје Града Чачка, лучанске и ивањичке општине.
На ковид одељењу Опште болнице Чачак хоспитализованo је 15 пацијенатa. У респираторном центру смештен је један пацијент, нема пацијената на респираторима. У протекла 24 часа примљен је и отпушен по један пацијент. На жалост, био је један смртни случај, С. Т. (1944) из Чачка (позитивна). Од 126 узорака из Чачка позитивно је седам, из Горњег Милановца […]
Као и у целој Србији, и протекле недеље, 16. јуна, забележен је велики одзив грађана на превентивне прегледе који су организовани у чачанском Дому здравља и Општој болници, а које је покренуло Министарство здравља. Према званичним подацима, током треће недеље ове акције забележен је рекорд, будући да је током једног дана у око 200 здравствених […]