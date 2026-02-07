Kultura

Позоришна представа ,,Представа Хамлета у селу Мрдуша Доња“

Драмски бисер Иве Брешана из визуре једне нове генерације младих уметника.


У сеоску забит стиже партијски задатак да се радни народ мора почети културно просвећивати. Кроз низ комичних ситуација, припремајући овај комад, поставља се питање похлепе, примитивизма и трагике појединца у друштву које не трпи истину. Вишеструко награђивана представа Игора Ђорђевића и Милице Краљ, у којој играју: Теодор Винчић, Лука Маркишић, Неда Вуковић, Тамара Младеновић, Јован Петровић, Андреј Јемцов, Ђорђе Мишина.
Организација: Позоришни програм Културног центра Чачак
Културни центар Чачак – Велика сала
Среда, 18. фебруар 2026. у 20.00
Бесплатне улазнице можете преузети на билетарници Културног центра Чачак од 10. фебруара 2026. године.

