ДОДЕЉЕНИ ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ ИЗ УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

РАДОСТ И ЗАБАВА ЗА НАЈМЛАЂЕ У ДАНИМА БЛАГОСТАЊА
Традиционално, и ове године, Коло српских сестара организовало је акцију „Нека се свако дете радује Божићу“, коју подржава велики број донатора, многе чачанске школе и предшколске установе. Ове године Коло српских сестара у сарадњи са СЦ „Младост“ планирало је да додела пакетића и пратећи програм за децу буде на Градској плажи на Морави, како би малишани уживали у празничној атмосфери у оквиру „Зимске чаролије“, али због лошег времена све је одржано у кафићу „Мона”, у суботу, 3. јануара. Ипак, упркос лошем времену, малишани су уживали у пратећем програму који су припремили организатори.
Сваке године у оквиру ове акције подели се око 5.000 пакетића. За особе које су лошег материјалног стања већ су подељени пакетићи, као и за децу са посебним потребама. Из Кола српских сестара захвални су Игору Јеринићу, једном од покретача ове акције, али и свим донаторима, волонтерима и организаторима, јер сваки поклон, сваки оброк и сваки осмех покрећу ланац доброте и заједништва.
– Акција „Нека се свако дете радује Божићу“ траје већ две деценије. Коло српских сестара има одличну сарадњу са донаторима, један од њих је и Игор Јеринић, лепо сарађујемо и са ромским координатором Градимиром Радосављевићем. Коло српских сестара многима је помогло и вратило веру у људе. Доброчинство се учи од малих ногу, а Коло има добру сарадњу са школама, вртићима, циљ је да се млади врате традицији. Ова акција нас подсећа да сваке године будемо сложни, да заједно дочекамо један од највећих хришћанских празника и да Божић проведемо у миру, радости и љубави – рекла је Бојана Јакшић, председница Кола српских сестара.
– И ове године под слоганом „Нека се свако дете радује Божићу“, позвана су деца која се налазе на нашем списку, који је велики. Коло је пакетиће припремило захваљујући добрим људима, који су у материјалу или финансијски пружили одређену помоћ. Тиме смо желели да усрећимо децу, пакетиће делимо од Материца до Савиндана – рекла је Лела Павловић, члан Управног одбора Кола српских сестара.
Ове године додела пакетића за малишане уприлична је на Морави, деца су имала прилику да се друже са маскотама, такмиче у играма без граница, уживају уз ди-џеја.
– У склопу Зимске чаролије договорили смо се са Колом српских сестара да додељујемо пакетиће деци из угрожених породица. Успели смо да прикупимо одређени број донација од којих смо правили пакетиће. Бојана се потрудила да пакетићи буду разноврсни, да садрже играчке, школски прибор, нешто од одеће и мислим да су веома лепи. Одређени број деце, нажалост, није дошао због епидемиолошке ситуације. Због времена нисмо могли да будемо напољу, али маскоте и аниматори су забавили децу – рекла је Мина Калајџић, један од организатора.
Мила Нововић из Мрчајеваца мајка је деветоро деце. У њиховој кући увек је весело и забавно, а посебно за време празника. Коло српских сестара годинама помаже овој породици, а свеке године, па и ове, малишани су добијају вредне поклоне.
– Нама пакетићи доста значе, тетка Бојана нам излази у сусрет од када зна за нас. Деца се увек обрадују. Нова година у нашој породици је веома бучна, не можемо све сами, па зато и користимо помоћ организација. Удружење Коло српских сестара нам много помаже, пре свега, када су деца била мала, а касније су се прикључиле и неке друге организације – објаснила је Мила Нововић из Мрчајеваца, мајка деветоро деце.
Малишани су били срећни и весели, осмеси на њиховим лицима говорили су много. Управо то је разлог зашто треба једни другима да показујемо љубав и подршку.
Коло српских сестаре многе домове опремило намештајем, електричним уређајима. Поред грађана Чачка, помажу и мештанима Лучана, Гуче, Краљева, Ужица.
У овом времену све је ситно осим живота, а живот нам враћа само оно што другима дамо.
Виолета Јовичић