Društvo

УПОЗОРЕЊЕ НА ЛЕДЕНУ КИШУ, НА СНАЗИ ЦРВЕНИ МЕТЕО-АЛАРМ

Z. Ј. Komentara (0)

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) упозорио је на локалну појаву ледене кише која ће данас и сутра у јутарњим, преподневним и вечерњим сатима падати на југу Бачке, у Срему, западној Србији, на ширем подручју Београда, у јужном Банату, Шумадији, Поморављу и на истоку Србије.

Фото: В. Ј.

Црвени метео-аларм на снази је у Шумадији, Поморављу и источној Србији. Даље значајније повећање висине снежног покривача очекује се у току ноћи и у среду на северу и западу земље.

Могући су проблеми у саобраћају и снабдевању становништва животним намирницама, топлотном и електричном енергијом (могућа тотална блокада саобраћаја), могуће велике штете на преносним системима – далеководима, повреде пешака, оштећење стабала – штете на шумама, дрвећу у парковима и индивидуалном дрвећу (ломљење грана).

Услед таложења и залеђивања могуће су штете и на системима електричне железнице, жичарама, ТВ торњевима и другим антенским стубовима.

РХМЗ је упозорио и да је водостај на Лиму код Пријепоља у већем порасту и да се налази изнад границе ванредне одбране од поплава са тенденцијом опадања. На Дунаву, на Сави код Београда и на Тиси код Титела водостаји ће се наредних дана кретати око и нешто испод ниских пловидбених нивоа.

РТС,

Slične Vesti

ЈЕСЕН (фото: Ча глас)
Društvo

ЈОШ ЈЕДАН СУНЧАН ДАН

G. D.

Између магле и облака наћи ће се места и за сунце ИЗВОР: РТС Почетак нове радне седмице доноси сунчано време. Ипак, кажу прогностичари, биће то зубато сунце. Ујутро се понегде очекује слаб мраз, а биће и магле. Најнижа температура од -2 до 4, а највиша од 13 до 17 степени. У Београду јутро хладно, на […]

БЕБЕ, НОВЕ
Aktuelno Društvo Grad Zdravstvo

Јуче рођен ЈЕДАН ДЕЧАК

G. D.

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак рођен ЈЕДАН ДЕЧАК. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Ивањица и Лучани. Извор: Ча глас
Društvo

ДАНАС ЈЕ ДАН РУДАРА

admin

Дан рудара у рудницима у Србији обележава се сваке године 6. августа, у знак сећања на штрајк у Сењском руднику 1903. године. Још првих деценија 15. века Србија је била међу највећим произвођачима сребра у Европи, које је тада у односу на злато имало битно вишу вредност него данас. Истина је да је рударски хлеб […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.