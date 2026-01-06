УПОЗОРЕЊЕ НА ЛЕДЕНУ КИШУ, НА СНАЗИ ЦРВЕНИ МЕТЕО-АЛАРМ

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) упозорио је на локалну појаву ледене кише која ће данас и сутра у јутарњим, преподневним и вечерњим сатима падати на југу Бачке, у Срему, западној Србији, на ширем подручју Београда, у јужном Банату, Шумадији, Поморављу и на истоку Србије.
Црвени метео-аларм на снази је у Шумадији, Поморављу и источној Србији. Даље значајније повећање висине снежног покривача очекује се у току ноћи и у среду на северу и западу земље.
Могући су проблеми у саобраћају и снабдевању становништва животним намирницама, топлотном и електричном енергијом (могућа тотална блокада саобраћаја), могуће велике штете на преносним системима – далеководима, повреде пешака, оштећење стабала – штете на шумама, дрвећу у парковима и индивидуалном дрвећу (ломљење грана).
Услед таложења и залеђивања могуће су штете и на системима електричне железнице, жичарама, ТВ торњевима и другим антенским стубовима.
РХМЗ је упозорио и да је водостај на Лиму код Пријепоља у већем порасту и да се налази изнад границе ванредне одбране од поплава са тенденцијом опадања. На Дунаву, на Сави код Београда и на Тиси код Титела водостаји ће се наредних дана кретати око и нешто испод ниских пловидбених нивоа.
РТС,