Сеча бадњака у Горњој Трепчи

Deset mladih poljoprivrednika iz Čačka je dobilo podsticajna srestava na konkursu Ministarva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Prema konkursu za svakog poljoprivrednog proizvođača namenjeno je po milion i po dinara avansno, a u obavezi su da sredstva opravdaju u narednih 90 dana od uplate. Tim povodom je domaćinstva Vemića iz Trnave, kao i Ružičića iz Baluge […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

