Сеча бадњака у Горњој Трепчи

Бадњаци за цркве Вазнесења Господњег и Свете великомученице Марине и Градску управу овога пута су одсечени у Горњој Трепчи. Као и сваке године, кренуло се пре свитања. На Бадње јутро окупили су се свештеници, градско руководство, мештани Горње Трепче.

– Верујемо да ће година пред нама бити успешна. Коначно смо дочекали праву зиму. Наша јавна предузећа су спремна. Претходних вечери су била ангажована и имали смо чисте путеве на територији Чачка – изјавио је Владан Милић.

Он је, у име градског руководства, свим суграђанима пожелео срећан Божић.

– У здрављу и весељу провели божићне празнике и да кренемо у нове успехе у 2026. Будите задовољни својим животом, радите свој посао на прави начин, да вас, пре свега, здравље послужи и да ову годину проведемо у миру – порука је заменика градоначелника Чачка.

Бадње јутро у Горњој Трепчи обележено је пријатељством и породичном атмосфером. Заједно са одраслима, у сечу бадњака су пошла деца и млади. И они настављају традицију и обичаје старијих.

– Окупили смо се да прославимо Бадње јутро. Сваке године је тако, у малом кругу великих људи. У сечу бадњака идем са оцем, понекад и сестром. Волим да божићне празнике проведем са породицом – каже Никола Гојковић из Горње Трепче.

Дејан Мијаиловић и Никола Гојковић

У име мештана, срећне празнике пожелео је председник Месне заједнице Горња Трепча Дејан Мијаиловић. И он је подсетио да Бадњи дан и Божић окупљају породицу, а сеча бадњака је обичај који се наставља са колена на колено. За сваког православца, Христово рођење је један од најрадоснијих празника.

Бадњаци одсечени у Горњој Трепчи биће спаљени вечерас, у 17 часова, у портама храмова Вазнесења Господњег и Свете великомученице Марине.

