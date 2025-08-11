УПРКОС РАДОВИМА У ОВЧАР БАЊИ ЧАЧАНИ ЋЕ СУТРА ИМАТИ ВОДУ

Град Чачак обавештава грађане да ће у уторак, 12. августа 2025. године, ЈП „Рзав“ Ариље обављати радове на магистралном цевоводу регионалног система Рзав, због чега ће у периоду од 07.00 до 24.00 часа бити обустављена испорука воде ка нашем граду.
Захваљујући одговорном раду Јавно комуналног предузећа „Водовод“ Чачак и правовременој припреми градских акумулација очекује се да Чачак током радова има довољне количине воде и да, уз рационално коришћење, уопште неће бити потребе за рестрикцијама. Уколико до привремених прекида испоруке ипак дође, они се могу очекивати углавном у вишеспратницама и током вечерњих часова.
Приоритетне установе као што су болница, Дом здравља, вртићи, пекаре, млекаре и друге установе од јавног значаја биће у потпуности снабдевене водом.
Молимо све грађане да у наведеном периоду воду користе рационално, само за основне потребе, како бисмо сви заједно обезбедили да и током радова снабдевање буде стабилно.
Завод за јавно здравље Чачак ће током 24 часа вршити контролу квалитета воде, тако да нема разлога ни за бригу, вода ће бити безбедна за пиће и употребу.
Хвала свим суграђанима на разумевању и одговорном односу према заједничким ресурсима.
Кабинет градоначелника