ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ ДЕЧИЈЕГ СЕЛА КРАЉЕВО И ШКОЛЕ „1. НОВЕМБАР“

СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО ДОНИРАЛО ТАБЛЕТ КОМУНИКАТОР ШКОЛИ „1. НОВЕМБАР“
Школа за основно и средње образовање „1. новембар“ добила је недавно таблет комуникатор. Ова асистивна технологија у великој мери олакшава рад логопеда, али, што је посебно значајно, и родитеља са децом која имају сметње у развоју, пре свега тешкоће у вербалној комуникацији. Таблет комуникатор Школи је поклонило Дечије село Краљево. Представници ове две установе, истоветне и по својим хуманим принципима и циљевима, директор Школе Александар Николић и Ирена Костадиновић из СОС Дечије село, потписали су Меморандум о наставку сарадње.
Заједничко за обе установе је и то што ове године прослављају важне јубилеје. Школа „1. новембар“ 50, а СОС Дечије село 20 година рада. Сарадња Школе са Дечијим селом Краљево почела је пре три године, а унапређена је са отварањем канцеларије Центра за подршку породици у Чачку. Како је рекла Ана Богдановић, логопед у Школи „1. новембар“, кроз ову сарадњу омогућени су бесплатни логопедски индивидуални часови, а дате су и препоруке да ученици Школе „1. новембар“ и њихове породице постану корисници услуга Дечјег села.
– Наша сарадња је веома плодна, а посебно значи овим породицама, јер деци даје могућност да изађу из оквира школе, да се укључе у ширу локалну заједницу. Сваке године по пет, шест породица деце из наше школе су корисници и услуга Дечијег села. Тако је и дошло до ове донације. Такође, скоро сваког месеца или током полугодишта организујемо заједничке радионице и трибине, не само за наше ученике, већ и оне који су укључени у програме ван наше школе. Њихов програм се показао као добра пракса, тако да настојимо да у њега сваке године укључимо новог ученика и његову породицу – истакла је Ана Богдановић.
Ирена Костадиновић, координаторка Програма јачања породице СОС Дечије село, рекла је да су они пуне две деценије важна подршка за децу и младе, као и њихове породице, а у циљу унапређења живота учесника у бројним програмима.
– Током свих ових година континуираног рада ослушкивали смо потребе друштва и породица. Од Центра за смештај деце без родитељског старања, прерасли смо у Центар за подршку деци и породици. Сви програми се заснивају на индивидуалном приступу и интердисциплинарној сарадњи са установама и организацијама које се баве децом и породицом. Поред саветодавног, психо-социјалног и едукативног рада, настојимо да обезбедимо материјалну подршку, да унапредимо родитељске вештине, запошљивост наших корисника… Важна је одрживост породице, што и јесте наш крајњи циљ, да породице када изађу из програма буду јаке, да могу својој деци у будућности да обезбеде правилан и безбедан раст и развој – навела је Ирена Костадиновић и подсетила да је Центар за подршку породици у Чачку отворен у марту 2022.
Говорећи о значају донације, Ана Богдановић је навела да је таблет комуникатор од велике користи стручњацима којима је посао везан за децу са сметњама у развоју, као и породицама, јер овакав таблет олакшава комуникацију са децом, посебно оном која не говоре.
– Наши сарадници из Дечијег села Краљево препознали су наше потребе, пре свега у раду са специфичном и осетљивом категоријом деце са сметњама у развоју. Донирали су нам теблет комуникатор који користи SI-BORD апликацију. Она је бесплатна и може се додати на iOS уређаје, односно, таблет и на андроид телефоне. Апликација је направљена пре неколико година и преведена је на српски језик, а омогућава да сваки корисник може да направи свој профил. Омогућава и наснимавање гласа, који се може одмах „превести“ у писану форму, на ћирилици или латиници. Дете путем њега може да добије и слике из свог реалног, свакодневног окружења и активности. Тако га на виртуелан начин мотивишемо да оствари комуникацију. Показало се да деца на овај начин брзо уче, без обзира каквих су интелектуалних капацитета. Важна је вежба и поступност у корацима при коришћењу комуникатора. Они напреднији, који су интелектуално просечни или натпросечни, могу користити и универзалне симболе из базе података. Такође, из ове апликације може се директно штампати сваки профил или симбол. Поред часова у нашој, може се користити у редовним школама. Препорука и јесте да се користи у редовним школама које похађају и деца без вербалне комуникације. Вероватно ће у будућности бити обавезно дидактичко средство у свим школама – објаснила је Ана Богдановић апликацију која на неки начин представља „отворена врата“ у свету особа са сметњама у развоју.
Весна Тртовић
КРОЗ ЦЕНТАР У ЧАЧКУ ПРОШЛО ВИШЕ ОД СТО ПОРОДИЦА
СОС Дечије село Краљево реализује пет превентивних програма: Програм подршке хранитељским породицама, Програм подршке самосталном животу, Програм јачања породица са центрима у Краљеву, Чачку, Трстенику, Врњачкој Бањи и Рашки. Према речима координаторке Ирене Костадиновић, отворен је Дневни боравак за децу и младе са проблемима у понашању, а најмлађи је Програм подршке за мајке и бебе.
Центар у Чачку налази се у Ломиној улици 53 и до сада је подржао 110 породица са више од 400 њихових чланова. У програм овог Центра увек је укључено четрдесет породица, са којима раде два сарадника, као и едукатор.