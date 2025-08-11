ЧАЧАНИ И КРУШЕВЉАНИ ВЕЧЕРАС ОДМЕРАВАЈУ СНАГЕ

Након убедљиве, али не баш лако извојеване победе над ГФК “Дубочица” на отварању нове сезоне у Првој лиги изабранике Игора Бонџулића вечерас, 11. августа, у Крушевцу очекује одмеравање снага са “Трајалом”.
Шеф стучног штаба “Борца 1926” укратко се осврнуо на дуел са Лесковчанима, мада, по његовим речима, не воли да се окреће уназад.
– Игра није била по мом укусу и свестан сам да је за тако нешто још рано. Оно што бих похвалио и на чему би честитао играчима је понашање на терену и однос према игри. Пресудила је њихова жеља за победом и упорност коју су показали све време утакмице.
О наредном противнику Бонџулић каже:
– У првом сусрету су имали тешко гостовање на Убу против “Јединства” и упркос чињеници да је домаћим био фаворит први су дошли у вођство, имали неколико повољних прилика да сусрет реше у своју корист, али су их пропустили и то је најбољи показатељ да је пред нама тежак дуел. Гајимо поштовање према Крушевљанима, а истовремено верујемо у себе и своје могућности. Играчи морају да имају исти однос према утакмици као и у претходном мечу и само онда можемо да се надамо позитивном резултату.
Поуздани дефанзивац Никола Тодосијевић истакао је позитивну атмосферу у екипи и навео је као један од важних елемената како би се Чачани са гостовања у Крушевцу вратили уздигнута чела.
Утакмица између „Борца 1926“ и „Трајала“ почиње у 20 сати.
