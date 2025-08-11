ПОСЕТИОЦИ УЖИВАЛИ У СИНОЋНИМ КОНЦЕРТИМА

Последњег саборског дана, док је стручни жири одлучивао коме ће ове године припасти престижна признања, публика је уживала у концерту Ане Бекуте и Драгана Којића Кебе уз Народни оркестар Радио-телевизије Србије под управом Владе Пановића.
Током трајања концерта смењивали су се добро познати хитови, које је публика испратила аплаузима.
Ана Бекута и Кеба нису крили одушевљење публиком, атмосфером и самом манифестацијом. Обоје су овом приликом истакли да су Гуча и труба нешто чиме читава Србија треба да се поноси.
Након проглашења победника, концерт је одржао и оркестaр Дејана Јевђића.
В. Ј.