ОРКЕСТАР ЖЕЉКА БАКТЕРОВИЋА НАЈБОЉИ ОМЛАДИНСКИ ОРКЕСТАР ОВОГОДИШЊЕГ САБОРА ТРУБАЧА

Другог такмичарског дана овогодишњег Сабора трубача у Гучи, надметали су се млади трубачки оркестри Србије.
Најбољи омладински оркестар на 64. Сабору трубача је oркестар Жељка Бактеровића.
Најбољи млади трубач на овогодишњем Сабору трубача је Младен Крстић из Загужања.
Други омладински оркестар је oркестар Давида Антића из Власотинца, а други трубач је Матеја Станисављевић из oркестра Матеје Станисављевића.
Трећепласирани омладински оркестар је oркестар Драгана Стевановића из Власотинца, док је трећи омладински трубач Јанко Варагић из оркестра Драгачевски подмладак.
В. Ј.