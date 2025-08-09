ИЗАБРАНИ НАЈБОЉИ ЗДРАВИЧАРИ И НАЈЛЕПША НАРОДНА НОШЊА ОВОГОДИШЊЕГ САБОРА

И ове године у оквиру програма Драгачевског Сабора трубача одржано је такмичење здравичара и надметање за најлепшу народну ношњу.
На бини Културног центра у Гучи надметали су се здравичари, по одлуци стручног жирија Марко Младеновић из Бољевца најбољи је млади здравичар. Радослав Бањанин из Бања Луке најбољи је здравичар у категорији традиционалне здравице. Милинко Гојковић из Горње Трепче истакао се у казивању саборске здравице. Специјална награда у надметању здравичара отишла је у руке Хелене Ђорђевић из Уба.
Такође, 18 такмичара надметало се и у представљању народних ношњи из различитих крајева Србије.
У избору за најлепшу народну ношњу у мушкој конкуренцији победио је Жељко Радосављевић из Малог Извора, а у категорији најлепше женске народне ношње Ангелина Рајић, „Драгачевски Абрашевић“ из Гуче.
Фото: КЦ у Гучи
В. Ј.