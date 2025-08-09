Društvo

У ТРНАВИ ОБНОВЉЕНО ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

vesna Komentara (0)

Малишани у Трнави однедавно поново могу да користе дечије игралиште у близини основне школе. Обновљно је и са новим играчкама. Отворено је симболично, прошле суботе, 2. августа, на дан када Трнавци традиционално обележавају славу своје месне заједнице Светог Илију. Обнову и уређење игралишта финансирао је Спортски центар „Младост“, са око три и по милиона динара. Како су најавили представници градског руководства који су били гости Трнаве за Илиндан, приоритет за наредни период је прикључење на градску водоводну мрежу домаћинстава у другој висинској зони.   

Рашко Секулић, члан Савета месне заједнице Трнава, напоменуо је да у око 800 домаћинстава у Транави живи приближно три хиљаде становника. Како је подсетио, пре шест, седам година изграђено је дечије игралиште, али је временом девастирано.

Рашко Секулић

– Игралиште је већ оправдало своју функцију, јер је скоро свако вече овде пуно деце и родитеља. Наравно, треба још понешто да се уради, да се поставе рефлектори, клупице… Сваке године се улаже у месну заједницу. У последњих седам, осам година асфалтирано је десетак километара путева, неколико километара је насуто, урађена је канализациона мрежа. Домаћинства у доњем делу Трнаве, која су се напајала са резервоара  Р2, прикључена су на градску мрежу. Тада се прикључило 542 домаћинства, а сада је то много већи број. Један од приоритета за наредни период је прикључење на градски водовод и другог резервоара, у горњој висинској зони, где је око двеста домаћинстава, укључујући и многе викенд куће.  Прошла година била је сушна, скоро три месеца је било без кише, због чега је било много проблема са водоснабдевањем. Ове године је боља ситуација, није било рестрикција, али још је лето… Надамо се да ће крајем ове или почетком следеће године бити реализован пројекат прикључења на рзавску воду и тих домаћинстава – рекао је Секулић и додао да је решен проблем прокишњавања крова на сеоском Дому културе. Иначе, салу  у овој згради користе основци за часове физичког, али се у селу надају да ће ускоро бити завршена градња фискултурне сале поред саме школе.

Помоћник  градоначелника Милош Стеванић, који је са колегама из градског руководства посетио Трнаву на Илиндан, такође је говорио о улагањима локалне самоуправе у овом селу.

Милош Стеванић

– У претходне две године урађено је око три километра асфалтираних путева, као и наставак изградње канализације. У наредном периоду приоритет је водоснабдевање домаћинстава у другој висинској зони. Град Чачак је уговорио пројекат, пре неколико дана добили смо и локацијске услове, очекујемо ускоро и грађевинску дозволу, а онда и расписивање јавног позива за извођача радова. Реално је да почетком 2026. године све буде завршено. Такође, у наредном периоду биће изграђена фискултурна сала, коју мештани чекају деценијама. Град Чачак ће аплицирати за средства код надлежних министарстава за овај пројекат – најавио је Стеванић.

Само дечије игралиште од око 140 квадрата има гумирану подлогу. Извођач радова била је чачанска фирма „Плазмметал“.

На дан прославе организовано је мало такмичење у цртању. Малишани су на својим цртежима приказали како они виде своје игралиште и село. 

В. Т.

Slične Vesti

БЕНЗИН, КОЛА
Društvo Grad

Нове цене горива које ће важити наредних 7 дана!

vladecaglas

Објављене су нове цене горива које ће важити до петка, 14. јула. Литар евродизела ће данас од 15 сати до следећег петка у исто време коштати максимално 183 динара за литар, а цена бензина европремијум БМБ биће 176 динара за литар. Наведено значи да је цена евродизела остала иста као и претходних седам дана, док […]

црква Фото: Мима Зиндовић
Društvo

Данас је Васкршњи уторак

G. D.

ИЗВОР: РТС Припремила Нада Руменић Петрић Светли, Васкршњи уторак је други дан по Васкрсу, када се наставља прослављање највећег хришћанског празника, како у црквеним богослужењима, тако и у домовима православних верника. Службе су исте као и претходна два дана. Српска православна црква и њени верници Васкрс славе три дана. У календару СПЦ су црвеним словом […]
Društvo

Tragom oglasa preduzimljivih srednjoškolaca

Z. Ј.

Njih dvojica su braća od stričeva. Nikola Vasović pohađa obuku za frizera, sprema se da upiše akademiju. Boban Spasojević je učenik Mašinsko-saobraćajne škole. Imaju 16 godina. – Pre nekoliko godina sam operisan. Nisam mogao dovoljno da izbacujem tečnost. Koristim katetere i hteo bih da ih sam nabavljam i ne tražim novac od roditelja. Hoću da […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.