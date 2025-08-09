У ТРНАВИ ОБНОВЉЕНО ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Малишани у Трнави однедавно поново могу да користе дечије игралиште у близини основне школе. Обновљно је и са новим играчкама. Отворено је симболично, прошле суботе, 2. августа, на дан када Трнавци традиционално обележавају славу своје месне заједнице Светог Илију. Обнову и уређење игралишта финансирао је Спортски центар „Младост“, са око три и по милиона динара. Како су најавили представници градског руководства који су били гости Трнаве за Илиндан, приоритет за наредни период је прикључење на градску водоводну мрежу домаћинстава у другој висинској зони.
Рашко Секулић, члан Савета месне заједнице Трнава, напоменуо је да у око 800 домаћинстава у Транави живи приближно три хиљаде становника. Како је подсетио, пре шест, седам година изграђено је дечије игралиште, али је временом девастирано.
– Игралиште је већ оправдало своју функцију, јер је скоро свако вече овде пуно деце и родитеља. Наравно, треба још понешто да се уради, да се поставе рефлектори, клупице… Сваке године се улаже у месну заједницу. У последњих седам, осам година асфалтирано је десетак километара путева, неколико километара је насуто, урађена је канализациона мрежа. Домаћинства у доњем делу Трнаве, која су се напајала са резервоара Р2, прикључена су на градску мрежу. Тада се прикључило 542 домаћинства, а сада је то много већи број. Један од приоритета за наредни период је прикључење на градски водовод и другог резервоара, у горњој висинској зони, где је око двеста домаћинстава, укључујући и многе викенд куће. Прошла година била је сушна, скоро три месеца је било без кише, због чега је било много проблема са водоснабдевањем. Ове године је боља ситуација, није било рестрикција, али још је лето… Надамо се да ће крајем ове или почетком следеће године бити реализован пројекат прикључења на рзавску воду и тих домаћинстава – рекао је Секулић и додао да је решен проблем прокишњавања крова на сеоском Дому културе. Иначе, салу у овој згради користе основци за часове физичког, али се у селу надају да ће ускоро бити завршена градња фискултурне сале поред саме школе.
Помоћник градоначелника Милош Стеванић, који је са колегама из градског руководства посетио Трнаву на Илиндан, такође је говорио о улагањима локалне самоуправе у овом селу.
– У претходне две године урађено је око три километра асфалтираних путева, као и наставак изградње канализације. У наредном периоду приоритет је водоснабдевање домаћинстава у другој висинској зони. Град Чачак је уговорио пројекат, пре неколико дана добили смо и локацијске услове, очекујемо ускоро и грађевинску дозволу, а онда и расписивање јавног позива за извођача радова. Реално је да почетком 2026. године све буде завршено. Такође, у наредном периоду биће изграђена фискултурна сала, коју мештани чекају деценијама. Град Чачак ће аплицирати за средства код надлежних министарстава за овај пројекат – најавио је Стеванић.
Само дечије игралиште од око 140 квадрата има гумирану подлогу. Извођач радова била је чачанска фирма „Плазмметал“.
На дан прославе организовано је мало такмичење у цртању. Малишани су на својим цртежима приказали како они виде своје игралиште и село.
В. Т.