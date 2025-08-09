Reportaža Selo

РАДЕНКО И РАЈНА ТУТУНОВИЋ БРАНЕ НЕБО ИЗНАД ЧАЧКА

ЗАЈЕДНИЧКИМ СНАГАМА ПРОТИВ ГРАДОНОСНИХ ОБЛАКА

Противградни стрелци током сезоне одбране од града која почиње 15. априла и траје до 15. октобра, имају пуне руке посла. За њих нема одмора, празника,  ни слободног дана, дејствује се одмах по позиву Радарског центра из Ужица, а приправност некада траје и по читав дан или ноћ.  Становништво на сеоском подручју претежно се бави пољопривредом и доста тога зависи им управо од временских прилика, односно, наприлика.  Најнеизвеснији моменти су када не знају да ли ће бити олује или не, па све буде усмерено на „гледање у небо”. Тада свој посао обављају противградни стрелци, у нади да ће испаљене ракете бити делотворне и разбити градоносне облаке.

Раденко Тутуновић из Слатине скоро 25 година ради као противградни стрелац, а у овај посао, пре 15 година, укључио је и своју супругу Рајну, која му увек помаже.

–  Почео сам овај посао да радим када сам отишао у пензију. Супруга и ја веома често дежурамо заједно. Мислим да када ми то не будемо више радили, неће имати ко, млади су запослени, доста људи је умрло, у нашем крају живе, углавном, старији, па нико и не може тиме да се бави. Овај посао са собом носи велику одговорност, јер дајемо све од себе да разбијемо градоносне облаке – прича Раденко Тутуновић.

–  Супругу помажем већ 15 година, ту сам шта год затреба, да донесе ракете, да брже стигне да их испали, током вечери долазим са њим, не долази сам, да му осветлим простор. Током дана је доста лакше, увече се не види ништа, па морамо бити и опрезнији – каже Рајна Тутуновић.

Константна обавеза уме да буде и напорна, али када своју околину одбране од града и сачувају воћњаке и повртњаке од велике штете, веома су задовољни.

–  Посао није тежак, али је веома захтеван. Када добијем позив, брзо дођем на станицу и чекам команду из Радарског центра из Ужица и онда по потреби делујем. Све, углавном, прође успешно, само када ми јави на време, када наиђе облак ја дејствујем. Имамо у близини противградне стрелце у Рајцу, Петници, Трнави, имамо успешне резултате, трудимо се да сачувамо усеве од града. Никада нисмо имали великих проблема приликом испаљивања, на лагеру увек има доста ракета – рекао је противградни стрелац Раденко.

–  Када смо у приправности, не можемо нигде да одемо од куће, ни на весеље, ни на сахрану, али прихватили смо се овог посла, то је сада наша обавеза. Срећа је што живимо у близини противградне станице, имамо око километар до куће – казала је Рајна.

Иако заједничким снагама бране небо изнад Чачка од градоносних облака, није да се и сами не уплаше када наиђе олуја. Пре пар година невреме је штету причинило и њиховом домаћинству.

–  Пре можда годину или две десило се да смо били на противградној станици до касно, остали смо сигурно после поноћи. Била је јака олуја, ветар, град, када смо отишли кући, имали смо шта и да видимо, ветар нам открио кућу, направио хаос, али смо успели све на крају да санирамо. Ми не бранимо наше село, ми бранимо друга села, а неко брани наше – рекла је Раденкова супруга.

На територији града Чачка у време трајања противградне сезоне активно је 25 противградних станица, односно, 50 противградних стрелаца. Из градског буџета за противградне стрелце за обу годину обезбеђено је шест милиона динара, што је за милион динара више у односу на 2024.  годину. Ипак, за њих је овај посао неисплатив.

–  Тренутно од Града Чачка имамо сасвим коректна примања, повећана су у односу на раније године, ипак, средства која добијамо из Републичког хидрометеоролошког завода су веома мала, само пет хиљада месечно – навео је Раденко Тутуновић.

Небо изнад Западне Србије веома често током лета и пролећа окружено је градоносним облацима, па становништво како Чачка, тако и околних градова и општина све наде полаже у Раденка и његове колеге.

Виолета Јовичић

