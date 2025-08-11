Društvo

Право освежење на улицама нашег града

Z. Ј. Komentara (0)

Чија год да је била пословна идеја, одлична је и брзо се шири. Једно од најлепших изненађења овог врелог лета су дечаци и девојчице који на улицама продају хладну лимунаду. Све имају, чисте пластичне чаше за једнократну употребу, друге сокове, шећер, понекад и кексиће. Ништа нису препустили случају, понесу и ручни фрижидер, тако да су им лимунаде увек хладне. И да су нису, ништа страшно. Толико пријају и први гутљај „враћа“ у живот.

Претходних дана, углавном, су били у Немањиној улици, а сада су у скоро свим деловима града. Цене нису одредили, чак је и истакну натпис: „Колико дате, има и шаљивих: „Ко’ко дате“.

Купци нису шкрти. Дају им и по 200, 300 динара, некад више, некад мање. Како их одбити, када су љубазни и услужни, а лимунаде одличне. Прави предузетници у сваком погледу.

Slične Vesti

хитна помоћ
Društvo

Троје повређених у удесу у коме је један мушкарац изгубио живот

G. D.

-Остали повређени у саобраћајном удесу, а реч је о сапутницима настрадалог мушкарца, као и о још једној особи за коју се претпоставља да је била у другом аутомобилу који је учествовао у удесу, остаће задржани на Одељењу хирургије ради дијагностике и опсервације, а тренутно су стабилно – истиче Јована Луковић,  помоћник директора за немедицински сектор […]
Društvo

ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД РАКА – РАДИОНИЦЕ ЦЕНТРА „ОГЛЕДАЛО“ И УДРУЖЕЊА „ВЕРА“

vesna

Већ трећу годину Центар за лични раст и развој „Огледало“ организује радионице за оболеле од малигних болести. Терапијско-едукативне радионице, у оквиру пројекта “Психо-социјална помоћ и подршка особама оболелим од малигних болести“, који суфинансира Град Чачак, почињу овог месеца и трају до краја децембра. Ове године, по први пут, сарадници „Огледала“ су чланице чачанског Удружења особа […]

бебе 2
Društvo Grad Zdravstvo

ЈУЧЕ – ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак рођене ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.