Право освежење на улицама нашег града

Чија год да је била пословна идеја, одлична је и брзо се шири. Једно од најлепших изненађења овог врелог лета су дечаци и девојчице који на улицама продају хладну лимунаду. Све имају, чисте пластичне чаше за једнократну употребу, друге сокове, шећер, понекад и кексиће. Ништа нису препустили случају, понесу и ручни фрижидер, тако да су им лимунаде увек хладне. И да су нису, ништа страшно. Толико пријају и први гутљај „враћа“ у живот.
Претходних дана, углавном, су били у Немањиној улици, а сада су у скоро свим деловима града. Цене нису одредили, чак је и истакну натпис: „Колико дате, има и шаљивих: „Ко’ко дате“.
Купци нису шкрти. Дају им и по 200, 300 динара, некад више, некад мање. Како их одбити, када су љубазни и услужни, а лимунаде одличне. Прави предузетници у сваком погледу.