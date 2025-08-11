ТОКОМ САБОРА ТРУБАЧА ОТКРИВЕНО 758 САОБРАЋАЈНИХ ПРЕКРШАЈА

Vatreno nebo sa zgrušalim oblacima sve je češća pojava u našim pogledima. Ovih dana skrenulo je na sebe pažnju i u našem okruženju i podstaklo na neka pitanja… Na ovoj slici, snimljenoj u sumrak, i grad koji polako tone u noć, zaličio je na podmornicu koja je izronila negde na crvenoj pučini… Možda će nekome […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

