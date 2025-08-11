Društvo

ТОКОМ САБОРА ТРУБАЧА ОТКРИВЕНО 758 САОБРАЋАЈНИХ ПРЕКРШАЈА

САОПШТЕЊЕ МУП-А

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, током 64. Драгачевског сабора трубача у Гучи, у периоду од 8. до 10. августа, вршили су саобраћајно обезбеђење и појачану контролу учесника у саобраћају и том приликом открили укупно 756 прекршаја.

Од овог укупног броја прекршаја, 91 је управљање возилом под дејством алкохола, три под дејством психоактивних супстанци, 349 прекршаја прекорачења дозвољене брзине кретања возила.

Из саобраћаја је искључено 129 возача и девет возила. Такође, припадници саобраћајне полиције су пронашли једно лице по потрази.

За време ове манифестације, догодила се једна саобраћајна незгода са једном лаком телесном повредом, при чему је узрок незгоде неприлагођена брзина.

Управа саобраћајне полиције апелује на све возаче да поштују саобраћајне прописе и ограничење брзине кретања, јер тиме штите и свој и туђе животе.

