Dragačevo

МЛАДИ ДЕЈВИД БАЈРАМОВИЋ НАЈБОЉИ ТРУБАЧ 64. САБОРА У ГУЧИ

Z. Ј. Komentara (0)

У јакој конкуренцији на овогодишњем Сабору трубача у Гучи, титулу најбољег трубача понео је Дејвид Бајрамовић из оркестра Елвиса Бајрамовића из Бојника.

Прва труба – Дејвид Бајрамовић

Дејвид је истакао је да ово престижно признање за њега велика част, пре свега, јер му је ово и први наступ у престоници трубе.

– Осећај је невероватан. Настављам традицију, идем очевим стопама. Мој отац је победио у Гучи 2019. и 2022. године, он ми је велика подршка. Свирам трубу од своје десете године, ово ми је прво такмичење у Гучи и прва награда, надам се да ће их бити још много – рекао је Дејвид Бајрамовић, најбољи трубач 64. Сабора трубача у Гучи.

Најбољи оркестар – оркестар Владимирa Ивановићa

Оркестар Владимира Ивановића из Загужања одбранио је прошлогодишњу титулу најбољег оркестра. Овогодишњом победом, капелник Владимир Ивановић добио је Мајсторско писмо и постао Мајстор трубе.

– Прошле године смо били најбољи оркестар, ове године поново, значи да труд и рад побеђују. Веома ми је драго што сам добио Мајсторско писмо. Борио сам се, нисам спавао ни дању, ни ноћу, сањао сам дан када ћу постати мајстор трубе. Дао је Бог. Наш оркестар наставља са такмичењем, сада ће ме наследити мој син, Матеја Ивановић – казао је Владимир Ивановић, мајстор трубе.

„Златна труба“ – Драган Павловић

Већ трећи пут, награду публике у Гучи осваја Драган Павловић из оркестра „Драгачевске трубе“ из Гуче. Након 2022. и 2023. и ове године публика је препознала њихов рад и квалитет.

– Потрудили смо се да одсвирамо добро, публици се допало. Одабрали смо изворну песму „Алај ми је вечерас по вољи“ која је свима позната. Било ми је драго када сам чуо аплауз после уводног дела, то ми је био лајт мотив за даље – рекао је Драган Павловић и додао да је овогодишњу победу посветио ћеркици Николини.

Виолета Јовичић

Slične Vesti
Dragačevo Region

СЕЋАЊЕ НА ПРВИ ДРАГАЧЕВСКИ САБОР ТРУБАЧА: ДОДЕЉЕНЕ ПОВЕЉЕ ЗАСЛУЖНИМА

G. D.

ОДРЖАНО 6. СЕЋАЊЕ НА ПРВИ ДРАГАЧЕВСКИ САБОР ТРУБАЧА ДОДЕЉЕНЕ ПОВЕЉЕ ЗАСЛУЖНИМА На Покров Пресвете Богородице, 14. октобра у Гучи, по шести пут је одржана манифестација „Сећање на Први Драгачевски сабор трубача“ који је баш на тај дан 1961. године организовала Културно – просветна заједница у порти Цркве Светог Архангела Гаврила. Овогодишњи програм Сећања почео је  […]
Dragačevo Region

Позив за јавно надметање за издавање јавних површина у закуп

G. D.

ПОЗИВ НА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ Општинскa управа општине Лучани је позива све заинтересоване да учествују на јавном надметању за издавање јавних површина у закуп за време 61. Драгачевског сабора трубача у Гучи који се одржава од 05. до 7. августа текуће године. Предмет јавног надметања су шатре, роштиљи и забавни парк и то: ПРИВРЕМЕНИ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ-ШАТРЕ: […]
Dragačevo

За председника Привременог органа Општине Лучани именован Миливоје Доловић

G. D.

У Лучанима је данас одржана прва седница Привременог органа општине Лучани, на којој су донете одлуке о престанку функције председника, заменика и секретара Скупштине општине Лучани. На конституитвној седници је за председника Привременог органа именован Миливоје Доловић,  за чланове Милош Јовичић, Весна Стамболић, Зорица Милошевић и Зоран Плазинић, а за секретара Наташа Вујичић, дипломирани правник. […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.