МЛАДИ ДЕЈВИД БАЈРАМОВИЋ НАЈБОЉИ ТРУБАЧ 64. САБОРА У ГУЧИ

У јакој конкуренцији на овогодишњем Сабору трубача у Гучи, титулу најбољег трубача понео је Дејвид Бајрамовић из оркестра Елвиса Бајрамовића из Бојника.
Дејвид је истакао је да ово престижно признање за њега велика част, пре свега, јер му је ово и први наступ у престоници трубе.
– Осећај је невероватан. Настављам традицију, идем очевим стопама. Мој отац је победио у Гучи 2019. и 2022. године, он ми је велика подршка. Свирам трубу од своје десете године, ово ми је прво такмичење у Гучи и прва награда, надам се да ће их бити још много – рекао је Дејвид Бајрамовић, најбољи трубач 64. Сабора трубача у Гучи.
Оркестар Владимира Ивановића из Загужања одбранио је прошлогодишњу титулу најбољег оркестра. Овогодишњом победом, капелник Владимир Ивановић добио је Мајсторско писмо и постао Мајстор трубе.
– Прошле године смо били најбољи оркестар, ове године поново, значи да труд и рад побеђују. Веома ми је драго што сам добио Мајсторско писмо. Борио сам се, нисам спавао ни дању, ни ноћу, сањао сам дан када ћу постати мајстор трубе. Дао је Бог. Наш оркестар наставља са такмичењем, сада ће ме наследити мој син, Матеја Ивановић – казао је Владимир Ивановић, мајстор трубе.
Већ трећи пут, награду публике у Гучи осваја Драган Павловић из оркестра „Драгачевске трубе“ из Гуче. Након 2022. и 2023. и ове године публика је препознала њихов рад и квалитет.
– Потрудили смо се да одсвирамо добро, публици се допало. Одабрали смо изворну песму „Алај ми је вечерас по вољи“ која је свима позната. Било ми је драго када сам чуо аплауз после уводног дела, то ми је био лајт мотив за даље – рекао је Драган Павловић и додао да је овогодишњу победу посветио ћеркици Николини.
Виолета Јовичић