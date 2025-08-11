ОТВОРЕН ОБЈЕКАТ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ГОЛИЈИ

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Милица Ђурђевић Стаменковски отворила је данас на Голији објекат намењен особама са инвалидитетом, први такве врсте у Србији. За изградњу и опремање овог објекта од 40-так квадрата у непосредној близини Омладинског кампа на Дајићком брду министарство је издвојило три милиона динара, док је Општина Ивањица поклонила плац.
Ово је почетак активности које ће трајати до краја године под називом „Ближе људима.“
-Симболички смо одабрали да почетак буде баш на Голији где Бог није даровао само природне лепоте већ и карактерне људе. Наша намера је да ови људи остану, живе и раде, очувају своје породице овде на свом огљишту, али да пре свега не буду заборављени од институција, од државе, од остатка друштва и да им посветимо посебну пажњу – рекла је министарка и додала да се шаље порука да ће Голија бити без баријера, као што се жели да и читава Србија буде замља без баријера.
Разговарало се и додатним садржајима како би се окупљале породице и омладина с обзиром да се Голија развија туристички.
Маринко Маринковић из Удружења квадриплегичара „Голија“ казао је да су радионице у оквиру пројеката одржаване и раније на Голији где су на чистом ваздуху могли да унапређују своје физичке способности. Тако се и родила идеја о овом објекту, а пројекат је реализован у сарадњи са Министарством и Општином.
Председник општине Ивањица Александар Митровић рекао је да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 2018. године у општину уложило око 6,5 милиона динара. Захваљујући томе многе јавне институције, јавна предузећа, домови здравља, полицијске станице имају приступне рампе за особе са инвалидитетом, а овај објекат је круна сарадње.
Ђурђевић Стаменковски је посетила и 18-точлану породицу Богдановић у Куманици и разговарала о могућностима и потребама унапређења њиховог живота а најмлађе чланове је даривала поклонима.
