Сунчано и веома топло, ТЕМПЕРАТУРА ДО 38 СТЕПЕНИ

Freske u hramu Vaznesenja Gospodnjeg, zadužbini župana Stracimira, brata Stefana Nemanje! Vekovima se na njih čekalo u jednom od naših najstarijih duhovnih spomenika… Od pre dva meseca freskopisci, koje predvodi Radan Radojlović iz Ćuprije, skoro svakodnevno su u crkvi. Kroz skele vernici već mogu nazreti lepotu i svetlost ikone u kupoli, posvećene upravo Vaznesenju Gospodnjem. […]

