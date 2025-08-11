Сунчано и веома топло, ТЕМПЕРАТУРА ДО 38 СТЕПЕНИ

Прогноза времена за 12. август
(Извор: РХМЗ, РТС)
Уторак: Сунчано и веома топло. Ветар слаб и умерен, источни и североисточни. Најнижа температура од 14 до 20, а највиша од 32 до 38 степени.
Freske u hramu Vaznesenja Gospodnjeg, zadužbini župana Stracimira, brata Stefana Nemanje! Vekovima se na njih čekalo u jednom od naših najstarijih duhovnih spomenika… Od pre dva meseca freskopisci, koje predvodi Radan Radojlović iz Ćuprije, skoro svakodnevno su u crkvi. Kroz skele vernici već mogu nazreti lepotu i svetlost ikone u kupoli, posvećene upravo Vaznesenju Gospodnjem. […]
Као и сваке године, у част војводе Степе Степановића, положени су ловорови венци и одате државне и војне почасти. Овај велики војсквођа, иако рођен у Кумодражу, одлучио је да последње године свога живота проведе у Чачку. Чак је и сам, шетајући често чачанским гробљем, одабрао место где ће бити сахрањен. Навикнут да као командант посматра […]
На 87. седници Градског већа, која је одржана јуче, усвојен је Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2024. годину. На основу овог програмског документа, Град ће расписати јавни позив преко ресорног министарства за доделу парцела које се налазе у власништву Републике Србије на коришћење пољопривредницима на период од 10 […]