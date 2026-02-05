ПОСАЂЕНЕ 54 САДНИЦЕ У ПАРКУ КОД ЦРКВЕ СВЕТЕ МАРИНЕ

Pre primanja vakcine protiv sezonskog gripa, prethodi odlazak izabranom lekaru, pedijatru ili ginekologu na osnovu čega se dobija uput za vakcinaciju. Ove godine zbog virusa korona, situacija je nešto drugačija. Kako kaže doktor Aksentije Tošić, epidemiolog, simptomi ova dva virusa nisu isti, ali su poprilčno slični, tako da će izabrani lekari biti na velikim mukama […]

