ПОСАЂЕНЕ 54 САДНИЦЕ У ПАРКУ КОД ЦРКВЕ СВЕТЕ МАРИНЕ

Еколошке активности у Атеници део су пројекта пошумљавања градских и приградских подручја које Град Чачак спроводи у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине. У Чачку и околини, на површини већој од десет хиљада квадратних метара, биће засађене аутохтоне врсте, углавном, јавор, јесен, липа и поједини четинари.
Реализација пројекта подразумева садњу нових стабла и у осталим деловима града. Један од главних носилаца свих тих активности у нашем граду је Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“. Радници „Зеленила” посадили су ових дана 54 саднице и у парку код Цркве Свете Марине у Атеници. Како напредују радови у том делу града, на лицу места су се уверили Владан Милић, заменик градоначелника Чачка и Марјана Петронијевић, помоћница градоначелника.
– Повећавамо број зелених површина и на тај начин, водимо рачуна о животној средини. Ове године ће бити засађено 286 стабала, а и наредне ћемо конкурисати за сличне пројекте Министрства за заштиту животне средине. Верујем да ћемо успети да обезбедимо више стабала и добити нове зелене површине у ширем подручју нашег града – каже Владан Милић.
Пре неколико дана, „Зеленило” је посадило 35 садница поред трансфер станице, места на коме се врши претовар отпада. Како подсећа помоћница градоначелника Чачка Марјана Петронијевић, испуњено је обећање градског руководства дато мештанима који живе у близини.
– Тако смо обезбедили једну нову, зелену баријеру и сигурно, тај простор учинили пријатнијим. Поред рејонског парка у Атеници и трансфер станице, нова стабла биће засађена на парцелама у Коњевићима и Трнави. Површине које добијају нови изглед веће су од 10.600 метара квадратних – навела је Марјана Петронијевић.
Пројеката који Град Чачак спроводи, уз подршку Министарства за заштиту животне средине, вредан је 4.856.000 динара. Значајан део средстава обезбеђен је из градског буџета.
– Циљ је да побољшамо микроклиматске услове на подручју нашег града, као и да утичемо на побољшање биодиверзитета, квалитета ваздуха, смањења буке и наравно да нашу урбану средину учинимо пријатнијим и лепшим местом за живот. Тих 286 врста које ће бити посађене у скопу реализације овог пројекта су, углавном, аутохтоне врсте, прилагођене нашим условима за њихов раст и развој. Реч је о јасену, јавору, липи, бору и смрчи. Реализација пројекта подразумева и припремене радове, набавку садница, а фокус нам је дугорочна одрживост, односно, даља брига о овим зеленим површинама – речи су Марјане Петронијевић.