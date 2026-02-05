Društvo

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

Z. Ј. Komentara (0)

– Реаговање ЈП „Градац“ на примедбе поводом постављања успоривача саобраћаја на раскрсници Булевара Вука Караџића и Омладинске улице са прилогом – АРГУМЕНТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

– Продужен рок за пријављивање нелегалних објеката – КРАЈЊИ ДАТУМ ЗА ПРИЈАВУ 8. ФЕБРУАР

– Због прекомерног увоза млека, сточари у тешкој ситуацији – ПОЈЕДИНЕ МЛЕКАРЕ ОБУСТАВИЛЕ ОТКУП

– Признање НБА лиге кошаркашком стручњаку рођеном у Чачку – ДАРКО РАЈАКОВИЋ БИЋЕ ПРВИ ТРЕНЕР „ТИМА ОСТАТКА СВЕТА“

– САЊА РАДУЛОВИЋ освојила врхове Средње Америке – У ДИВЉИМ И ИМПРЕСИВНИМ ПРЕДЕЛИМА

– ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: – НАКОН ЧЕМЕРНИЦЕ НАЈАВЉЕНА ИЗГРАДЊА НОВИХ МОСТОВА

– ЛУЧАНИ: МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ ДОДЕЛИЛА ЗАХВАЛНИЦУ ЕЛЕКТРОМОНТЕРИМА ПОГОНА У ГУЧИ ИЗ ОГРАНКА ЧАЧАК

– ИВАЊИЦА: Продаја имовине „Пролетера“ у стечају – ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 12. ФЕБРУАРА

Slične Vesti
Aktuelno Društvo

„KABLARCI“ NA ATOSU – PET DANA MEĐU SVETINJAMA

I. М.

U organizaciji Planinarskog društva „Kablar“ 19 članova iz Čačka, Gornjeg Milanovca i Užica, sa dva prijatelja iz Rusije, prošle sedmice boravili su na Svetoj Gori i ispeli se na vrh Atosa (2.033 m). Visine, one fizičke, za većinu planinara nisu predstavljale veći napor, ali je čitavo putovanje zahtevalo i duhovnu snagu, budući da su na […]

ЛЕТО, ФОТО: ЗОРАН ЗИНДОВИЋ
Društvo

И ДАНАС ВРЕЛИНА

G. D.

ИЗВОР:РТС Августовска врелина се наставља, како да пребродимо и овај тропски талас Још један врео августовски дан је пред нама, са температуром која ће достизати 36. подељак. У Београду се очекује тропска ноћ. Избегавајте да боравите напољу у најтоплијем делу дана, а ако морате да излазите, обуците се адекватно и на кожу нанесите крему са […]

СЕРВИС
Društvo

SERVISNE INFORMACIJE za PETAK, 2. APRIL

G. D.

SERVISNE INFORMACIJE za PETAK, 2. APRIL PORODILIŠTEJuče je u Porodilištu čačanske Bolnice rodjena JEDNA DEVOJČICA.HITNA POMOĆJuče je bilo 24 pregleda u ambulanti i 48 kućnih poseta.GREJANJENema planiranih radova. Eventualne kvarove građani mogu prijaviti pozivom na telefon 320 666.AUTOBUSKI SAOBRAĆAJAutobusi na gradskim, prigradskim i međugradskim linijama saobraćaju po redu vožnje.ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJPolasci za Požegu i Kraljevo – […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.