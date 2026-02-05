У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

– Реаговање ЈП „Градац“ на примедбе поводом постављања успоривача саобраћаја на раскрсници Булевара Вука Караџића и Омладинске улице са прилогом – АРГУМЕНТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
– Продужен рок за пријављивање нелегалних објеката – КРАЈЊИ ДАТУМ ЗА ПРИЈАВУ 8. ФЕБРУАР
– Због прекомерног увоза млека, сточари у тешкој ситуацији – ПОЈЕДИНЕ МЛЕКАРЕ ОБУСТАВИЛЕ ОТКУП
– Признање НБА лиге кошаркашком стручњаку рођеном у Чачку – ДАРКО РАЈАКОВИЋ БИЋЕ ПРВИ ТРЕНЕР „ТИМА ОСТАТКА СВЕТА“
– САЊА РАДУЛОВИЋ освојила врхове Средње Америке – У ДИВЉИМ И ИМПРЕСИВНИМ ПРЕДЕЛИМА
– ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: – НАКОН ЧЕМЕРНИЦЕ НАЈАВЉЕНА ИЗГРАДЊА НОВИХ МОСТОВА
– ЛУЧАНИ: МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ ДОДЕЛИЛА ЗАХВАЛНИЦУ ЕЛЕКТРОМОНТЕРИМА ПОГОНА У ГУЧИ ИЗ ОГРАНКА ЧАЧАК
– ИВАЊИЦА: Продаја имовине „Пролетера“ у стечају – ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 12. ФЕБРУАРА