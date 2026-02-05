ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМ „ЖЕНЕ КОЈЕ ОБЛИКУЈУ БУДУЋНОСТ – ПРИЧЕ КОЈЕ ИНСПИРИШУ, УСПЕСИ КОЈИ ТРАЈУ“
Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког окрука, у сарадњи са Амбасадом Републике Словеније у Београду, објавила је јавни позив за учешће у програму „Жене које обликују будућност – приче које инспиришу, успеси који трају“, који ће бити реализован у периоду 2026 – 2027. године. Програм је намењен женама из руралних средина Рашког и Моравичког округа (Краљево, Врњачка Бања, Рашка, Чачак, Ивањица, Горњи Милановац, Лучани), које имају регистровану или неформалну делатност, или јасну пословну идеју коју желе да развију и унапреде. Рок за пријаву за учешће у програму, који је фокусиран на њихово економско, дигитално и одрживо оснаживање кроз едукацију, менторску подршку, промоцију и умрежавање, је 27. фебруар 2026. године.
БЕСПЛАТНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
Циљ програма „Жене које обликују будућност – приче које инспиришу, успеси који трају“ је економско, дигитално и одрживо оснаживање жена кроз унапређење знања, вештина и видљивости њихових пословних активности, као и кроз јачање међусобног повезивања и сарадње са релевантним актерима на локалном и међународном нивоу. У оквиру програма, учесницима ће током 2026. и 2027. године бити обезбеђене: едукативне радионице из области предузетништва, одрживог пословања и дигиталне промоције, индивидуална менторска подршка, подршка у промоцији производа и услуга, активности умрежавања и размене искустава, могућности заједничког представљања и међународне промоције, наведено је у допису за медије. Учешће у свим програмским активностима је бесплатно.
Програм ће обухватити најмање 40 учесница, које ће бити одабране путем јавног позива на основу испуњености формалних услова и квалитета пријаве. Пријава се врши попуњавањем онлајн пријавног формулара, док је комплетан текст Јавног позива доступан на интернет страници www.kv-rda.org. За додатне информације, заинтересоване кандидаткиње могу се обратити Регионалној развојној агенцији путем email адресе office@kv-rda.org. Свака пријава оцењује се кроз четири кључне области. Приликом оцењивања, комисија узима у обзир фазу у којој се налази пословна идеја или делатност (почетна идеја или постојеће пословање). Не захтева се исти ниво разрађености, већ јасноћа, реалност и потенцијал за развој. Рок за пријаву је 27. фебруар 2026. године. Програм спроводи Регионална развојна агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, уз подршку Амбасаде Републике Словеније у Београду и Министарства за спољне и европске послове Републике Словеније, у оквиру Развојног фонда.
ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
Горана Танасковић, руководилац Организационе јединице Чачак РПК Моравичког и Рашког округа и директорка УПЖ „Надежда Петровић“ за наш лист је нагласила да је уопште економска независност жена важна, а посебно када је реч о родној равноправности. Према њеним речима, статистика указује да је повећан број оснивања компанија и предузетничких радњи где су власнице жене. Али, најмасовнији избор делатности је и даље у ниже профитабилним областима, као што су трговина на мало, услуге из области образовања и здравства, а потом и неке производне делатности.
– Привредна комора Србије је инсистирала и на родном праћењу при оснивању компанија у Агенцији за привредне регистре, јер је веома битно да знамо које су то области, квалификације, старосна структура у којој се креће женско предузетништво, како би се одговорило и адекватним подстицајним мерама. Наравно, подршка свих релевантних институција, установа, агенција, удружења је изузетно важна. Последњих неколико година Привредна комора Србије и Влада Републике Србије посебну пажњу посвећују женама из руралних подручја, без обзира на то да ли су оне регистровале своје делатности или се баве производњом у оквиру пољопривредних газдинстава. То су жене које не производе само за сопствене потребе, већ је реч о обиму и квалитету који могу да пласирају и на тржишту. Дакле, задатак свих релевантних институција је да женама омогуће додатну едукацију, како би своје, иначе, квалитетне производе могле да пласирају на тржиште. Управо је Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког окрука, у сарадњи са Амбасадом Републике Словеније у Београду, објавила је јавни позив за учешће у програму „Жене које обликују будућност – приче које инспиришу, успеси који трају“. Женско предузетништво не обликује само будућност њихових породица, већ доприноси развоју локалне заједнице – рекла је Горана Танасковић, наглашавајући да је важно да створимо једнаке услове за све предузетнике, а не да говоримо о женском и мушком предузетништву.
Иначе, Удружење пословних жена „Надежда Петровић“, такође, посебну пажњу посвећује женама из руралних подручја.
– Добро је што нам се све више жена са руралног подручја обраћа за менторске и саветодавне услуге са жељом да оснују своју предузетничку радњу или своје привредно друштво. Желе да се укључе у Удружење како би, пре свега, имале бољу промоцију и лакши пласман својих производа – рекла је саговорница „Гласа“.
