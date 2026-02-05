Hronika

Ухапшен осумњичени за неовлашћену производњу и стављање у промет опојних дрога

С А О П Ш Т Е Њ Е Министарства унутрашњих послова

Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Чачку, ухапсили су В. Ћ. (1975) из овог града, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога. 

Инспектори Групе за борбу против дрога, претресом куће у околини Чачка у којој је затечен осумњичени, пронашли су лабораторију за узгој марихуане у вештачким условима са 128 стабљика за које се сумња да су канабис, око килограм сасушене биљне материје за коју се сумња да је марихуана, као и опрему за производњу ове дроге.

По налогу надлежног тужилаштва у Чачку, В. Ћ. је одређено задржавање до 48 часова у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву.

