Ухапшен осумњичени за неовлашћену производњу и стављање у промет опојних дрога

С А О П Ш Т Е Њ Е Министарства унутрашњих послова
Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Чачку, ухапсили су В. Ћ. (1975) из овог града, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Инспектори Групе за борбу против дрога, претресом куће у околини Чачка у којој је затечен осумњичени, пронашли су лабораторију за узгој марихуане у вештачким условима са 128 стабљика за које се сумња да су канабис, око килограм сасушене биљне материје за коју се сумња да је марихуана, као и опрему за производњу ове дроге.
По налогу надлежног тужилаштва у Чачку, В. Ћ. је одређено задржавање до 48 часова у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву.