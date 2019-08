UKRAO AUTO, BIĆE PRIVEDEN TUŽIOCU

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku uhapsili su G. K. (1981) iz Požege, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.



Sumnja se da je on u noći između 27. i 28. avgusta ove godine otuđio „reno“ pedesetosmogodišnjeg muškarca, koji je u automobilu ostavio ključeve.

Policija je osumnjičenog pronašla u ukradenom automobilu, koji je vraćen vlasniku.

Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.