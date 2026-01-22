У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

– НА БОГОЈАВЉЕЊЕ У МОРАВИ 183 ПЛИВАЧА, КРСТ У РУКАМА ХАЏИ ЛАЗАРА ФИЛИПОВИЋА
– Иницијатива Форума привредника Чачка – РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ВЕЛИКЕ ЗАГАЂЕНОСТИ ВАЗДУХА
– НАТАША ТОДОРОВИЋ, председница Геронтолошког друштва Србије – СТАРОСТ НЕ СМЕ БИТИ ИЗГОВОР ЗА КРШЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА
– Новинару „Чачанског гласа“ ВЛАДИМИРУ ДУБИ, НАГРАДА „ЗОРАН МАКСИМОВИЋ“ ЗА НАЈБОЉЕГ СПОРТСКОГ НОВИНАРА
– МИХАИЛО ЂОКОВИЋ ТИКАЛО – МАШТАР НЕМИРНОГ ДУХА
– ПОДСТАКНУТА БАЈАГИНОМ ТВРДЊОМ – ВИНИЛ ЗА КРАЈ СВЕТА
– ПОРАСТ ИЗВОЗА СРПСКЕ ШЉИВОВИЦЕ У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ
– ЦРНА ХРОНИКА, пожари, саобраћајне несреће, самоубиство…