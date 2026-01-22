Društvo

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

Z. Ј. Komentara (0)

–  НА БОГОЈАВЉЕЊЕ У МОРАВИ 183 ПЛИВАЧА, КРСТ У РУКАМА ХАЏИ ЛАЗАРА ФИЛИПОВИЋА  

– Иницијатива Форума привредника Чачка – РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ВЕЛИКЕ ЗАГАЂЕНОСТИ ВАЗДУХА

– НАТАША ТОДОРОВИЋ, председница Геронтолошког друштва Србије – СТАРОСТ НЕ СМЕ БИТИ ИЗГОВОР ЗА КРШЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА

– Новинару „Чачанског гласа“ ВЛАДИМИРУ ДУБИ, НАГРАДА „ЗОРАН МАКСИМОВИЋ“ ЗА НАЈБОЉЕГ СПОРТСКОГ НОВИНАРА

– МИХАИЛО ЂОКОВИЋ ТИКАЛО – МАШТАР НЕМИРНОГ ДУХА

– ПОДСТАКНУТА БАЈАГИНОМ ТВРДЊОМ –  ВИНИЛ ЗА КРАЈ СВЕТА

– ПОРАСТ ИЗВОЗА СРПСКЕ ШЉИВОВИЦЕ У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

– ЦРНА ХРОНИКА, пожари, саобраћајне несреће, самоубиство…

Манастир Јовање, аутор фотографије: Дејан Живковић
Društvo

МАНАСТИР ЈОВАЊЕ ПОД КАБЛАРОМ

G. D.

МАНАСТИР ЈОВАЊЕ ПОД КАБЛАРОМ ПИШЕ: МИЛОШ ТИМОТИЈЕВИЋ, историчар Пробијајући се између масива Овчара и Kаблара Западна Морава прави велике меандре. На левој обали реке, на највећој окуци Мораве, смештен је манастир Јовање. Данашња локација, нешто удаљенија од обале, новијег је датума и резултат је премештања манастира након потапања првобитног места на коме је био изграђен. […]
Aktuelno Društvo

ЦАРСТВО ПТИЦА ОКО НАС

V. Т.

ДРУШТВО “СОВЕ НА ОПРЕЗУ” ИЗДАЛО КЊИГУ ЦАРСТВО ПТИЦА ОКО НАС Друштво љубитеља птица и природе “Сове на опрезу” приредило је још једну новину у птичјем “свету” из нашег окружења. Књигу “Птице Чачка и околине”, која је у ОШ “Др Драгиша Мишовић” представљена наставницима биологије и географије чачанских школа, потписују Зоран Рајичић, Драгиша Петровић, Горан Николић […]
Društvo Grad Obrazovanje

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕТА НОВИНАРСТВА

N. R.

УЧЕНИЦИ ЈЕЗИЧКЕ ШКОЛЕ “BLACKBIRD” У ПОСЕТИ “ЧАЧАНСКОМ ГЛАСУ” Група ученика Језичке школе “Blackbird”, узраста од 12 до 15 година, започела је реализацију пројекта “Pickwick paper” посетом редакцији “Чачанског гласа”. “Pickwick paper” је пројекат у оквиру “B;ackbird” летње школе, а осмишљен је као комбинација језичких активности и истраживања задате теме и њене обраде у облику новинских […]

