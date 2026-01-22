Grad

У суботу хуманитарни турнир за кориснике „Зрачка“

Z. Ј. Komentara (0)

Удружење „Спорт и здравље“ из Чачка организује пети по реду Светосавски турнир у одбојци, хуманитарног карактера, који ће бити одржан у суботу, 24. јануара, са почетком у 10 часова, у фискултурној сали Установе „Зрачак“.

На турниру ће учествовати екипе из компанија „Слобода“, „Милан Благојевић – Наменска“ и „Унипромет“, медицински радници Опште болнице Чачак, као и здравствени радници из Новог Сада. Сви учесници такмичари, као и поменуте компаније и установе, својим учешћем и донацијама дају допринос овој хуманој акцији.

Прикупљена средства намењена су за децу која пођају Центар за пружање услига социјалне заштите „Зрачак“, а организатори позивају грађане да у што већем броју дођу, бодре учеснике и својим донацијама подрже ову племениту иницијативу.

Светосавски турнир, који из године у годину окупља спортске колективе и друштвено одговорне компаније, има за циљ промоцију спорта, солидарности и заједништва, уз поруку да је хуманост најважнија победа.

