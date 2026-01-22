Представљање књиге „Књижевна ангелологија” аутора Ђорђа Ђурђевића

ПРИЧА О АНЂЕЛИМА
У четвртак, 22. јануара, у 18 часова, у Малој сала Градске библиотеке биће представљена књига „Књижевна ангелологија” аутора Ђорђа Ђурђевића.
Књига истражује присуство анђела у српској и европској литератури, откривајући како суони, као посредници и утеха, обликовали поезију и људско искуство кроз векове. Овастудија не само да комбинује хуманистичке и теолошке аспекте, већ и отвара нове путеверазматрања анђела као кључних фигура у историји поетског стваралаштва.У програму учествују: аутор и Никола Пеулић