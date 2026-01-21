ПРЕДСТАВЉАЊЕ романа ,,Свак се пење према доле“ Ивана Златковића

ЧЕТВРТАК, 22. ЈАНУАР – СВАК СЕ ПЕЊЕ ПРЕМА ДОЛЕ
Гост: Др ИВАН ЗЛАТКОВИЋ, аутор романа ,,Свак се пење према доле“
Организација: Књижевни програм
Мала сала КЦЧ, у 19.30 часова
У новом роману Ивана Златковића „Свак се пење према доле“, преплићу се митска, породична и политичка историја Србије, кроз симболику камена и лековите воде, приповедањем које више наводи на слутњу него што открива тајну. Од Коџе Милоша до епохе тоталитаризма, овај роман претвара Аранђеловац и његово старо здање у мистично срце нашег тегобног и незавршеног историјског хода. И хроника и сага и лирско дело, ,,Свак се пење према доле“ својом сложеном поетиком и необичним стилом опомиње да историју треба доживети онако како се она и стварала – мукотрпно, често и нејасно, успостављајући оријентире тамо где их пре није било. Оно што је за наше претке била неизвесност коју носи време, за читаоца ће бити језик овог дела, као позив да откријемо заплетене слојеве нашег колективног сећања који постоје у нама и чекају свој исход. (Никола Маринковић)