КУЛТЗ6666666
Kultura

ПРЕДСТАВЉАЊЕ романа ,,Свак се пење према доле“ Ивана Златковића

G. D. Komentara (0)

ЧЕТВРТАК, 22. ЈАНУАР – СВАК СЕ ПЕЊЕ ПРЕМА ДОЛЕ

Гост: Др ИВАН ЗЛАТКОВИЋ, аутор романа ,,Свак се пење према доле“
Организација: Књижевни програм
Мала сала КЦЧ, у 19.30 часова

У новом роману Ивана Златковића „Свак се пење према доле“, преплићу се митска, породична и политичка историја Србије, кроз симболику камена и лековите воде, приповедањем које више наводи на слутњу него што открива тајну. Од Коџе Милоша до епохе тоталитаризма, овај роман претвара Аранђеловац и његово старо здање у мистично срце нашег тегобног и незавршеног историјског хода. И хроника и сага и лирско дело, ,,Свак се пење према доле“ својом сложеном поетиком и необичним стилом опомиње да историју треба доживети онако како се она и стварала – мукотрпно, често и нејасно, успостављајући оријентире тамо где их пре није било. Оно што је за наше претке била неизвесност коју носи време, за читаоца ће бити језик овог дела, као позив да откријемо заплетене слојеве нашег колективног сећања који постоје у нама и чекају свој исход. (Никола Маринковић)

Slične Vesti
Društvo Kultura

ВЕЛИКАНИ КОЈИ ИНСПИРИШУ И НАДАХЊУЈУ ДЕЛОМ И ЖИВОТОМ

N. R.

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА “СРБИ КОЈИ СУ ЗАДИВИЛИ СВЕТ”, АУТОРА ДРАГАНА М. МИЛОШЕВИЋА Књига аутора Драгана М. Милошевића “Срби који су задивили свет”, у издању Фондације Браћа Карић, недавно је представљена у Клубу Културног центра Чачак. Према речима аутора, књига је, као што и сам назив говори, сведочанство о Србима који су задивили свет, али и залог […]
Kultura

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ФИЛМА „СА ОЧИМА ИЗНАД СВАКОГ ЗЛА“

G. D.
Kultura

Otkazana predstava „Istočni anđeo“

Z. Ј.

Pozorišna predstava ISTOČNI ANĐEO, koja je trebalo da bude odigrana na velikoj sceni Doma kulture Čačak u sredu, 28. aprila, od 19 časova, OTKAZANA JE. Kupljene ulaznice mogu biti vraćene na biletarnici Doma kulture, svakog radnog dana od 9 do 20 časova.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.