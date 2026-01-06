Мир Божји, Христос се роди!
Редакција „Чачанског гласа“ и „Ча гласа“ вам жели СРЕЋАН БОЖИЋ и да га проведете у миру и љубави са најдражима.
Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2023. години, а са циљем јачања женског предузетништва, повећања броја привредних субјеката и даљег подстицања запошљавања, саопштило је Министарство привреде. Како се наводи у саопштењу, потпредседник Владе и министар финансија Синиша Мали, који по овлашћењу председнице […]
Економски раст Србије ће се убрзати са 2 одсто ове године на 3 одсто у 2024. години, и на 3,8 одсто у 2025. години, наведено је у новом Редовном економском извештају Светске банке за Западни Балкан. Цео регион Западног Балкана, након успоравања ове године, забележиће умерено убрзање економског раста на 3 одсто следеће године и […]
ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА СВЕЧАНО ПРОСЛАВИЛА 20 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА Ученици, професори и управа Прехрамбено–угоститељске школе, у присуству гостију, представника Министарства просвете, локалне самоуправе, Школске управе, јавних установа и институција, привредних субјеката, као и бивших радника, прошлог петка, 7. априла, прославили су јубилеј, 20 година постојања и рада. “Јубилеји су прилике да саберемо сећања, да се осврнемо на […]