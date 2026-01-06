Društvo

НА БОЖИЋ ОБЛАЧНО И ХЛАДНО, ПОСЛЕ ПОДНЕ ПОНОВО СНЕГ

G. D. Komentara (0)

Облачно и у већем делу хладно са снегом уз повећање висине снежног покривача, нарочито у деловима северне, западне и централне Србије. На истоку и југоистоку биће топлије са кишом, а у јутарњим сатима ја могућа понегде киша која ће се ледити на тлу. Ветар слаб и умерен, северни и севрозападни. 

Фото: Милан Чакајац

Најнижа температура од -4 до 1, на југу и југоистоку Србије до 7, највиша од -2 до 2, на крајњем југу и југоистоку до 9 степени.

Упозорења: Формирање/повећање снежног покривача ≥ 10cm за 12 h, вероватноћа 80%. Ледена киша/росуља на ширем подручју, вероватноћа 80%.

(Извор: РХМЗ, РТС)

Slične Vesti

ПИЈАЦА
Društvo

ОДЛОЖЕНО УВОЂЕЊЕ ФИСКАЛНИХ КАСА НА ПИЈАЦАМА ДО КРАЈА 2024. ГОДИНЕ

G. D.

ОДЛОЖЕНО УВОЂЕЊЕ ФИСКАЛНИХ КАСА НА ПИЈАЦАМА ДО КРАЈА 2024. ГОДИНЕ ВЕСТ ОБРАДОВАЛА ПИЈАЧНЕ ПРОДАВЦЕ Пореска управа Србије саопштила је да је одложено увођење фискалних каса на пијацама све до 31. децембра 2024. године. Законом о фискализацији, који је у примени од 1. јануара 2022. године, прописано је и да продавци на пијацама користе фискалне касе. […]

2-БЕБЕ
Društvo

ДЕЧАК И ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак рођене ДВЕ БЕБЕ, ДЕЧАК И ДЕВОЈЧИЦА.

маркетинг 3
Društvo Oglasi

РЕКЛАМЕ

G. D.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.