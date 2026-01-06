НА БОЖИЋ ОБЛАЧНО И ХЛАДНО, ПОСЛЕ ПОДНЕ ПОНОВО СНЕГ

Облачно и у већем делу хладно са снегом уз повећање висине снежног покривача, нарочито у деловима северне, западне и централне Србије. На истоку и југоистоку биће топлије са кишом, а у јутарњим сатима ја могућа понегде киша која ће се ледити на тлу. Ветар слаб и умерен, северни и севрозападни.
Најнижа температура од -4 до 1, на југу и југоистоку Србије до 7, највиша од -2 до 2, на крајњем југу и југоистоку до 9 степени.
Упозорења: Формирање/повећање снежног покривача ≥ 10cm за 12 h, вероватноћа 80%. Ледена киша/росуља на ширем подручју, вероватноћа 80%.
(Извор: РХМЗ, РТС)