PRIMARNA SELEKCIJA I DALJE PRIORITET

Na osnovu procene finansijskih pokazatelja, 2020. godinu Javno komunalno preduzeće “Komunalac” je završilo sa pozitivnim finansijskim rezultatom, iskazanim kroz dobit. Prema rečima direktora Petra Domanovića, i prihodi i rashodi su realizovani 100 odsto, kao što je planirano. Zabeležen je pad prihoda radne jedinice “Pijac” (7,5 odsto), jer zbog epidemioloških mera tokom aprila i maja prošle godine “Zeleni pijac” nije radio, dok je RJ “Čistoća” ostvarila oko 62 procenta ukupnog prihoda preduzeća. Iako se “Komunalac”, kao naše najveće javno preduzeće po broju zaposlenih, radnih jedinica u tehničkom sektoru i korisnika, susreće sa mnogim problemima, uz dodatne napore, ipak, uspešno ih rešava, kaže Domanović.

Javno komunalno preduzeće “Komunalac” je organizovano u okviru pet radnih jedinica, a u najvećoj RJ “Čistoća” i dalje je osnovni zadatak da “pokrivenost” grada primarnom selekcijom bude povećana. Posao u okviru ove radne jedinice je prikupljanje i dopremanje komunalnog otpada do Transfer stanice, koja se nalazi u zoni bivše deponije “Prelići”, potom, pražnjenje vozila direktno u rolo kontejnere JKP “Duboko”.

Direktor JKP “Komunalac” Petar Domanović naglašava da je veoma važna primarna selekcija otpada i podseća da postoje tri režima iznošenja smeća u gradu, putem kesa, kanti i kontejnera. Klasičnih kontejnera ima oko 2.800, raznih veličina i namena, a u gradu je raspoređeno i oko 18.000 tipskih kanti za individualna domaćinstva. Trenutno, na teritoriji grada su postavljena 43 podzemna kontejnera, čije su koristi višestruke.

Domanović takođe podseća da na teritoriji Čačka ima 69 gradskih i seoskih mesnih zajednica. Na seoskom području je raspoređeno oko 800 kontejnera u tri veličine. Radnici “Komunalca”, takođe po određenom režimu, kupe otpad i sa seoskog područja. Inače, na sajtu preduzeća je objavljen raspored režima pražnjenja posuda, po ulicama i mesnim zajednicama.

– Reč je o velikoj teritoriji, brojnim naseljima. S obzirom na to da su veliki troškovi koji opterećuju poslovanje ovog preduzeća, posebnu pažnju posvećujemo organizovanju iznošenja smeća i sa seoskog područja. Na osnovu Odluke o obavljanju komunalne delatnosti, preduzeće formira bazu podataka korisnika usluga na seoskom području. Sve radimo u dogovoru sa savetima mesnih zajednica, određujemo lokacije za sabirna mesta, obezbeđujemo dovoljno kontejnera, rešavamo tehnička i kadrovska pitanja, pa tek onda stvaramo uslove za naplaćivanje usluge. Prošle godine je prihod od ove usluge sa seoskog područja bio oko 4,8 miliona dinara, a za 2021. planiramo više od devet miliona. U ovom trenutku, u selima imamo 37 reciklažnih platoa. Ali, ove godine, u ostalim selima ih nećemo graditi, već ćemo imati samo sabirna mesta – objašnjava Domanović i naglašava da suština jeste da se smanji količina otpada koja se šalje na Regionalnu deponiju, a poveća količina reciklabilnog otpada, na kome preduzeće može da zaradi. Inače, direktor napominje da je i prošle godine JKP “Duboko” nekoliko puta kasnilo sa dostavom rolo kontejnera, ali veruje da će problem uskoro biti rešen, pa će posao biti olakšan svima “u lancu”.

MODERNIZACIJA RADA

“Komunalac” i u trenutnim uslovima rada sve postiže, ali uz veliki napor ljudi i sredstava. U saradnji sa Gradom, i u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, preduzeće mora da obezbedi organizacione, materijalne, tehničke, finansijske i ostale uslove za izgradnju, održavanje i funkcionisanje komunalnih objekata na gradskom, a posebno seoskom i prigradskom području, naglašava naš sagovornik.

– Za podzemne kontejnere smo već raspisali javnu nabavku, a trenutno pripremamo 13 lokacija gde će biti postavljeni, 12 na Ljubićkom keju, odnosno, u ulicama Danica Marković, Knićaninova, Prištinska i Ciglarska i jednu u MZ “Park”. Obezbedili smo sredstva za 26 kontejnera, jer je reč o sistemu duplih kontejnera, a biće povećan i kapacitet sa dva, na šest kubika. U toku februara i marta biće završene pripreme, a počećemo da ih postavljamo u aprilu. Planirano je da sa podzemnim kontejnerima budu “pokriveni” i “Avenija” i “Avladžinica” – najavljuje Domanović.

Direktor kaže da će se menaxment preduzeća usmeriti ka modernizaciji rada, posebno voznog parka za prikupljanje, selekciju i transport otpada, ali i za pranje i čišćenje grada. Radna jedinica “Održavanje” je jako bitna za funkcionisanje službi “Čistoća” i “Higijena”, a preduzeće raspolaže sa više od 50 vozila, raznih struktura, namena, starosti, tehničkog stanja. Inače, godišnje mora da se zameni ili dokupi neko vozilo jer, kako kaže Domanović, dobro funkcionisanje preduzeća, osim naravno od ljudi, zavisi i od tehničkih sredstava. Prema njegovim rečima, planirano je da se ove godine kupi jedn mali smećar do šest kubika i jedna cisterna za pranje grada.

“MANJE OPTERETITI LJUDE, A VIŠE MAŠINE”

Samo u dve radne jedinice, “Čistoća” i “Javna higijena” zaposlena je većina radnika “Komunalca”. Preduzeće, već sada ima problem starosne i kadrovske strukture, koji će u budućnosti biti još više izražen, navodi neke od problema naš sagovornik:

– Pojavljuju se radnici sa radnim ograničenjima. U ovim jedinicama je reč o poslu koji ne može da se obavlja čitav radni vek. To je težak fizički posao i, uglavnom, nemamo mogućnost da ljude angažujemo na drugom radnom mestu u okviru preduzeća. Treba čuvati, odnosno, manje opteretiti ljude, a više mašine. Zbog zabrane zapošljavanja od 2014. godine, imamo problem nedovoljnog broja radnika, pa je trenutno angažovano i 46 osoba putem agencije.

Pored ostalog, preduzeće se bavi i pranjem, čišćenjem i održavanjem javnih površina, ulica i trotoara u letnjim mesecima, odnosno posipanjem soli i uklanjanjem snega u zimskom periodu. Ove poslove, u skladu sa Odlukom o komunalnom radu i opštem uređenju, obavlja RJ “Higijena”. Na sajtu preduzeća je i program čišćenja i pranja površina javne namene. Zimsko održavanje podrazumeva program čišćenja leda i snega na javnim površinama, odnosno, nabavku industrijske soli. U okviru redovnog zimskog održavanja, po prvi put se za potrebe sprečavanja stvaranja leda na trotoarima i kolovozima, ove zime koristi tečni kalcijum-hlorid. Nanošenje ovakvog sredstva na saobraćajnice sprečava pucanje asfalta prilikom tretiranja površine. Kao sredstvo koje ima odlične rezuletate u svojoj funkciji, dežurne zimske službe kalcijum-hlorid, pomoću specijalnog komunalnog vozila, nanose prskanjem na saobraćajnice i to po utvrđenim prioritetima, pre svega, na mestima sa visokom frekfencijom saobraćaja, tj. mostove, kružne tokove, Gradsko šetalište, pojedine trotoare. Delovanje ovog sredstva na podlogu je i do 48 sati, tako da je idealno za organizaciju, odnosno, za dinamiku tretiranja površina, objašnjava Domanović. Zaposleni u ovoj radnoj jedinici, pored pranja i čišćenja ulica, rade i dezinfekciju značajnih objekata i javnih površina. S obzirom na to da “Komunalac” teži modernizaciji, uveo je i međunarodne standarde u sve aspekte poslovanja preduzeća zvaničnim dobijanjem sertifikata. Reč je o standardima ISO 9001 i ISO 14001 koji se odnose na upravljanje kvalitetom, odnosno, sistem upravljanja iz oblasti zaštite životne sredine.

Nela Radičević

UDOMLJAVANJE ŽIVOTINJA SVE POPULARNIJE

Plan rada RJ “Zoohigijena” ima za cilj smanjivanje brojnosti populacije napuštenih pasa i mačaka, promovisanje odgovornog vlasništva, stvaranje i održavanje populacije pasa i mačaka koja je imuna na besnilo, ili u kojoj više nema besnila, smanjivanje rizika od ostalih zoonoza, kao i drugih rizika za zdravlje ljudi, zaštita životne sredine…, navodi Domanović i dodaje:

– Imamo dobru saradnju sa Komunalnom policijom i inspekcijskim službama. Sve mere ove radne jedinice se preduzimaju u cilju smanjenja broja napuštenih pasa na javnim površinama. Sve je popularnije udomljavanje životinja, naravno, na legalan i human način. U narednom periodu bi trebalo iz rebalansa buxeta da obezbedimo jedno vozilo sa malim kranom, dizalicom za neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa javnih površina i da proširimo hladnjaču pored Transfer stanice.

PROJEKTI

– Pored realizacije projekta primarne separacije otpada (EISP 2), ove godine ćemo uraditi glavni projekat idejnog arhitektonskog rešenja “Zelene pijace”, a potom ćemo odlučiti na koji način će se finansirati. Pijac je bio u lošem stanju, pa smo u okviru tekućeg održavanja asfaltirali javne površine, podigli ivičnjake, uredili slivnike za vodu. Za ove radove Grad je obezbedio dve trećine sredstva, a ostalo “Komunalac”. Takođe, planirano je da u ovoj godini uradimo projekat prese za mokri otpad, odnosno, za završetak radova na Transfer stanici, kako bi ubrzali protok otpada – navodi neke od projekata direktor Domanović.

MOBILNA DROBILICA ZA KABASTI OTPAD

Prema rečima direktora, prošle godine, veliki problem je bilo odlaganje kabastog i građevinskog otpada, jer ga je bilo tri puta više, nego ranije.

– Usled epidemije korona virusa ljudi, uglavnom, nisu išli na odmor, pa su verovatno kupovali nov nameštaj. Građevinski otpad ima svoj tok i tretman odlaganja. Najveći procenat kabastog otpada (80 odsto) čini nameštaj, koji je uglavnom od drveta, mebla, platna i metala i teško se razdvaja. Ali, i ovaj problem će uskoro biti rešen. Na čelu sa JKP “Duboko” realizujemo projekat vredan oko 300.000 evra, a reč je o kupovini mobilne drobilice za kabasti otpad. To je velika i skupa mašina, koja može da razdvaja kabasti otpad, odnosno, da izdvaja metal, a namenjena je za sva komunalna preduzeća u regionu – naglašava naš sagovornik.