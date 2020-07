Doktor Dejan Dabić detaljno o radu Opšte bolnice i njenog Kovid odeljenja

Hirurg dr Dejan Dabić iz čačanske Opšte bolnice je danas nakon sastanka Radnog tima izneo podatke koji opisuju kakvo je trenutno stanje u ovoj zdravstvenoj ustanovi.



Prema njegovim rečima, proteklog dana na Kovid odeljenju hospitalizovano je 113, a dan pre 101 pacijent. Juče je na respiratoru bilo devet, a preključe pet pacijenata. Tokom prethodna dva dana bilo je ukupno 15 prijema. On je rekao i da je dete koje leži na odeljenju Pedijatrije dobilo rezultate PCR, koji je negativan, ali je i dalje na bolničkom lečenju. Takođe, jedna trudnica, sa sumnjom na COVID 19, je smeštena u izolovanu sobu Ginekologije i čekaju se rezultati testa.



-U toku ova dva dana imali smo po jedan transport na tercijarni nivo u Beograd i jednog preminulog pacijenta, koji je 39 godište, sa pratećim oboljenjima koja su mu otežavala situaciju – rekao je dr Dabić.

Kako je objasnio u objekat nove bolnice dislocirana su odeljenja neurologije, interno odeljenje i koronarna jedinica.Pored kovid pacijenata mi moramo lečiti i druge pacijente i pružiti im adekvatnu negu.

-Veliki je problem kada na nekoliko mesta imamo rasute ekipe zdravstvenih radnika, jer moramo voditi računa o pacijentaima, a i o nama da se ne zarazimo. Ali, to je naš posao, ničiji drugi i nemam nameru da se žalim – rekao je dr Dabić.



On je objasnio da je organizacija rada takva da su uključeni svi lekari i svo medicinsko osoblje. Timovi medicinskog osoblja su raspoređeni za ceo jul.



-Odgovorno vam tvrdim da i u prvom ataku i sada naša bolnica je išla korak, dva unapred. Nije se desilo da nemamo da pregledamo, smestimo pacijente, da nemamo terapiju i da nemamo zaštitnu opremu – reko je doktor.



NA TREĆEM SPRATU NOVE BOLNICE KOVID INTENZIVNA NEGA

On je rekao da su i nakon sedam dana prekinuli elektivne operacije, koje nisu hitne, čim su videli da se povećava broj pacijenata na Kovid odeljenju.

-Radimo isključivo hitne operacije, gde je ugrožen život pacijenta. Sve drugo, građani moraju razumeti, ne možemo da radimo. Jer, nemamo ni kadra, a i postoji varovatnoća da ti pacijenti unesu infekciju u bolnicu. To su neka oboljenja koja mogu da čekaju. U ovoj situaciji imamo u proseku tri hitne operacije dnevno. U proteklih sedam dana operisana su tri pacijenta koja su bila kovid pozitivna. To podrazumeva opremu za nas, specijalan tretman za pacijenta, ulazak u operacioni blok gde jedino možemo da radimo te operacije, a gde sve mora biti fizički odvojeno od čistog dela – rekao je dr Dabić.



On je objasnio da se u ovom trenutku na trećem spratu nove bolnice, gde je bilo Odeljenje muške hirurgije, nalazi Kovid intenzivna nega.



-Ukoliko operišemo pozitivnog pacijenta, on ide na treći sprat, jer je taj ceo sprat izolacija. Takođe, ukoliko pacijent koji je operisan, a pozitivan je, zahteva respirator on takođe ide na taj treći sprat, jer ne možemo da ga smestimo u jedinicu intenzivne nege gde su pacijenti koji nisu pozitivni – kaže dr Dabić.

USKO GRLO – RESPIRATORI

Doktor objašnjava da se na respiratorima nalaze i mlađi pacijenati. Kako kaže, sada je malo drugačiji dijapazon tih pacijenata, najviše je onih između 25 i 50 godina.



U Čačku je respiratorna kovid jedinica je u koronarnioj jedinicu. Tu se nalazi devet kliničkih respiratora, a poseduju i pet transportnih.



-To je mašina koja može da diše umesto vas, pacijent uspavan, ali on na njoj može biti dva do tri dana. Posle toga se mora odmoriti i on i mašina. Mi se trudimo da svaki dan otpuštamo pacijente. Danas bi trebalo da bude otpušteno pet. Međutim, pet respiratora je na Intezivnoj nezi, jutros smo imali četiri pacijenta na njima. Kao podrška, neki vid respiratora mogu se koristiti i aparati za anesteziju, kojih ima u svakoj sali. Mi smo tražili respiratore, i gradonačelnik, ali kako ide ta dinamika ja ne znam. Koliko god čudno zvučalo najviše se radujemo kada nekog pacijenta pošaljemo na tercijarni nivo – kađe dr Dabić.



MOGUĆE DA ČAČANSKA BOLNICA POSTANE KOVID BOLNICA

On je rekao da su danas ponovo dobili zahtev za slanje osoblja na stranu.

-Videćemo šta će biti. Direktor je na sastanku u Beogradu. Generalno, ljudi jesu umorni, ali zaista su svi uključeni i sve fumkcioniše – kaše dr Dabić.



Doktor Mihailo Luković je pomenuo na konferenciji da se u Beogradu razmatra mogućnost o stvaranju još Kovid bolnica. Da li će to biti i čačanska?

-Šta će biti, ja ne znam. Možda je i to bilo nešto na sastanku danas na kome je bio direktor. Ja nemam informaciju, ali sve je moguće. A to bi značilo da svi kapaciteti čačanske Bolnice budu samo za kovid pacijente. Ali, onda se postavlja drugo pitanje, Čačak nije Beograd da ima četiri klinička centra. Gde će se operisati ovi pacijenti koji su hitni i o kojima sam malopre pričao. To mora da se ređi – zaključio je dr Dabić.

I. M.