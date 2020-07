Dr Luković: Preživećemo ovo, preživeli smo i NATO bombardovanje

–Molim da se ne stavra klima histerije. To je od presudnog značaja da se smiri narod. I to je trebalo prvog dana raditi, da je bezazleno nije, ali ljudi preživećemo, preživeli smo sve do sad, preživećemo sve ovo, preživeli smo i NATO bombardovanje – rekao je danas dr Mihalo Luković nakon sastanka radnog tima.



On je izneo podatak da se u ponedeljak i utorak broj pregledanih u ambulantama Doma zdravlja povećao u odnosu na vikend, ali, kako je rekao očekuje da već iduće nedelje dođe do pada broja onih koji se javljaju na preglede.



Doktor Luković je rekao da je u Bolnici trenutno 113 pacijenata, a na Kovid odeljenju raspoložibo je još 180 kreveta.



-Snalizamo se, ako vidimo da će priliv biti intenzivniji, pokušaćemo neke stvari.. Tipa da malo liberalizujemo otpust. Da ne radimo duple testove. Nikoga sa upalom pluća nismo vratili. Pregled podrazumeva obavezan rendgenski snimak za svakog pacijenta. Ima i opcija da neke ljude koji imaju blagu uplu pluća, nisu životno ugroženi pustimo na kućno lečenje – kaže Luković.

Od danas, kako je reako dr Luković, testove ćemo slati na Torlak, a ogranićenje će biti 80testova dnevno sa čitavog Moravičkog okruga.



Usko grlo, ponovio je, i dalje su respiratori.

I. M.

