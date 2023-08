Pranjani su od sada najveselija varošica na Balkanu: Domaćin Sabora violinista Radoš Bajić poručio – vaše selo biće srpsko nacionalno blago

Foto: RINA

Gornji Milanovac – Podizanjem saborske zastave i intoniranjem himne Svilen konac počeo je peti, jubilarni Sabor violinista u Pranjanima. Upravo ova manifestacija udahnula je novi život ovoj varošici i na Suvobor dovela na desetine hiljada posetilaca. Violina kao isntrument sa kojim se u Srbiji rađa, živi i umire dugo je tražila svoj dom i na kraju se skućila na pola puta između junačkog Takova i rodnog sela Miloša Obrenovića. Domaćin ovogodišnjeg Sabora violinista je istaknuti umetnik Radoš Bajić koji je svečano otvorio jubilarnu manifestaciju.

– Velika mi je čast što sam danas ovde sa vama. Tokom naredna tri dana želim vam dobro raspoloženje, da budete veseli, vedrog duha, da uživate i ako ste sa nekim u svađi da se izmirite. Imate veliku sreću što živite upravo na ovom mestu, između brda i dolina, okruženi izvorima i svim blagodetima. Pranjani će za deset godina biti veliko nacionalno blago, rekao je Bajić na otvaranju.

Sabor violinista u Pranjanima za ovih pet godina koliko traje, potpuno je promenio sliku ovog malog mesta. Urađeni su putevi, otvoreni novi ugostiteljski objekti, fudbalski teren je dobio reflektore, a sve više mladih se odlučuje da ostane na svojoj dedovini, živi i radi upravo u Pranjanima.

– Violina je u ovo selo donela revoluciju, za Pranjane se čulo nadaleko i dolaze ljudi sa svih strana. Za ovih pet godina mnogo se toga promenilo i nadam se da će ta tradicija biti nastavljena i dalje. Izdata je monografija Sabora koja opisuje naš put od same ideje, pa sve do sada. Kad neko za pedeset godina bude pravio novu monografiju, to će biti podsetnik i uspomena kako je sve počelo, rekao je predsednik Saborskog odbora Dejan Kovačević.

Tokom Sabora svoja gudala će na velikoj pozornici ukrstiti najbolji juniori i seniori i ovenčaće se prestižnim nagradama koje će trasirati njihov put ka zvezdama.

Specijalna gošća je Lepa Lukić koja je otpevala svoj hit Srce je moje violina, koja je takođe svojevrsna himna Sabora.

