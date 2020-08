Dr Luković: Broj umrlih u Čačku nije drastičniji od drugih gradova

Ljudi će da umiru i kasnije od korone, jer to je bolest koja traje i po dve tri nedelje, i onda je umiranje posledica. Tako tumačimo broj preminulih, odgovorio je dr Luković na pitanje novinara zašto je u ćaćku velika smrtnost.



–Broj umrlih je nešto što je posledica prethodnih zbivanja. Ako pratite Čačak i druge gradove tu se ne razlikujemo mnogo dramatičnije. Dok je u Pazaru bilo 350 ležećih pacijenata, kod nas je najveća cifra bila 185, a mi imamo 30.000 više stanovnika od Pazara – rekao je Luković.



On je naglasio da je dr Aksentije Tođič iz ZZJZ u prvoj polovini prošle godine, na nivou Moravičkog okruga zabeležen je manji broj preminulih nego u prvoj polovini ove godine.

-Zašto, pojma nemamo, to mora da bude predmet posmatranja i praćenja. Osobe koje su preminule su najvećim brojem bile u Respiratornom centru, ali ne znam koja je stopa smrtnosti u respiratornom centru, jer dok traje ovo, besmisleno je davati takve izjave. Tamo ih ima još deset, ako umre svih deset nije ista priča ako preživi svih deset, to će na stopu smrtnosti da se odrazi. U svim epidemijama to je priča za kraj epidemije – naglasio je dr Luković.