Dr Luković: Epidemija polako ulazi u završnu fazu, vanredna situacija i dalje na snazi

S obzirom na manji broj pregleda i manji broj pacijenata u Opštoj bolnici, epidemija polako ulazi u završnu fazu, rekao je danas šef Radnog tima dr Mihailo Luković.



Trenutno se na Kovid odeljenju Opšte bolnice nalazi 76 pacijenata, u petak je bilo 83, a u subotu 81. I broj pregleda i prijema se smanjuje, a na respiratorima su trenutno tri pacijenta.



-Pravilo je da se epidemija proglašava da je zaključena kada prođe dvostruka maksimalna inkubacija, koja traje 28 dana. Kada 28 dana prođe bez ijednog novog pacijenta, tada možemo govoriti o kraju epidemije – rekao je dr Luković. On je takođe naglasio da je mišljenja da vanredna situacija treba da ostane na snazi.



-Mislim da će biti sve do treće nedelje septembra, dok deca pođu u školu, pa da vidimo šta će se događati – rekao je dr Luković i dodao:

-Kamo sreće da rodjendana i slavlja ne bude do decembra, da ih ne bude do na proleće. To je jedino za šta su građani uskraćeni zbog vanredne situacije.

I. M.