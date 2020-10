Dr Luković: Ni mi ne znamo da li je korona, a kamoli građani

-I mi imamo problem da razlikujemo koronu od drugih virusnih infekcija, a kamoli građani. Obaveza je svakoga da ode na pregled, ukoliko misli da mu je zdravstveno stanje narušeno, a lekar će da procenjuje dalje. Vrlo je teško sada biti pametan pa kazati to je ovo ili ono… Lekar uradi laboratoriju, ako treba rendgenski snimak, pa na osnovu toga dolazi do saznanja da li bolest ide u pravcu kovida ili ne. Građani to teško sami mogu da razaznaju. Korona je slična drugim virusnim infekcijama, a najveća joj je mana krajnja nepredvidivost – kaže dr Luković.

I. M.