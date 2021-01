Dr Luković: Ulazimo u mirnije vode

-Ovih dana imamo srećnu okolnost da je u čačanskoj bolnici broj hospitalizovanih počeo da pada. Konačno smo došli u situaciju da sistem može da izdrži čak i iznenađenje. Ukoliko bi i starački dom bio u problemu, moći ćemo to da savladamo – rekao je dr Mihailo Luković. On je podsetio da nikako nije zanemarljiv učinak zdravstvenih radnika, ali da je velika podrđka dobijena od gradonačelnika Čačka i gradskih uprava.



-Trebalo je obezbediti Plavu halu. To je bio ogroman posao. I to nam je omogućilo da savladamo ovo. Ti ljudi su učinili neverovatan napor i došao je do izražaja i napor naših zdravstvenih radnika – rekao je dr Luković.

–Dolazimo do toga da se situacija normalizuje, očekujem da će broj pacijenata u bolnici do 15. januara biti između 100 i 120, verovatno ćemo već krajem sedmice i zatvoriti Plavu halu – kaže dr Luković.



I direktor Opšte bolnice Čačak dr Miroslav Sretenović smatra da je situacija relaksiranija, ali da bi još trebalo sačekati da se vidi da li će porasti broj pacijenata zbog druženja oko slava i dočeka.

-U bolnici je smanjen broj pacijenata, pregleda, a samim tim i broj prijema. To ne znači da možemo da se opustimo, bilo je događaja tipa Nikoljdana, dočeka, druženja za praznike… Posledice toga očekujemo uvek sedam do 10 dana posle. Nadamo se da neće biti eksplozije novih slučajeva, ali virus je još uvek prisutan i još uvek kruži – upozorio je dr Sretenović.

I. M.