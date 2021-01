Tokom dana sunčano, uveče ponovo oblaci

Kiša će padati do jutra, a onda oblaci odlaze dalje ka Rumuniji i Bugarskoj pa se tokom prepodneva očekuje razvedravanje, a popodne i pretežno sunčano vreme. Već uveče novo naoblačenje sa zapada. Jutarnja temperatura od -2 do 6 stepeni, najviša dnevna od 7 do 12.

Ujutro u nižim predelima magla ili niska oblačnost, a slaba kiša se još samo ponegde očekuje u Banatu, na istoku i jugoistoku zemlje.

Pre podne postepeno razvedravanje, sredinom dana i posle podne pretežno sunčano. U brdsko-planinskim predelima sunčano tokom celog dana.

Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 6, a najviša od 7 do 12 stepeni. Uveče i noću novo naoblačenje, mestimično sa kišom u zapadnim delovima zemlje.

U sredu kiša povremeno, na planinama sneg

Sutra oblačno, povremeno s kišom, na planinama sa snegom, a više padavina očekuje se u drugom delu dana i tokom noći u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim predelima.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 4, a najviša od 7 do 12 stepeni.

IZVOR: RTS

Foto: Mima Zindović