Dr Tošić: Beleži se pad novozaraženih, ali bez relaksacije u bolnicama

Tokom poslednjih pet, šest dana beleži se blagi pad novoinficiranih na nivou cele Srbije, pa je i u Moravičkom okrugu slična situacija, rekao je dr Aksentije Tošić.

–Već pet, šest dana svakoga dana beležimo pet do 10 odsto manje pozitinih u Čačku, kao i u Guči, Ivanjici i Gornjem Milanovcu. Tokom jučerašnjeg dana u Moravičkom okrugu je zabeleženo 135 novozaraženih, za razliku od prethodnih dana 178, 157… Od tih 135, u Čačku je 65 novoinficiranih, Guči 10, Milanovcu 19 i u Ivanjici 41 – rekao je dr Tošić.



Kako ističe, broj novozaraženih, kao i broj prvih u domovima zdravlja su veoma važni reperi koji pokazuju trenutnu epidemilošku situaciju, i njihov bad se beleži, ali situacija u bolnicama je i dalje „napregnuta“.

-Period od dokazane inficiranosti do pojave simptoma, naročito do onih težih, ume da potraje od pet do deset dana, tako da u čačanskoj i milanovačkoj bolnici, za sada, još uvek nemamo nikakvu relaksaciju. Broj pacijenata u bolnici u Čačku je uporno zadnjih nekoliko dana oko 197, u jednom trenutku ih je bilo više od 200 što je gornja granica , koju u ovom trenutklku, naša bolnica može da izdrži -rekao je dr Tošić.

Broj prvih pregleda u kovid ambulantama Doma zdarvlja u Čačku je juće bio 125, a u Prijemno-trijažnoj ambulanti bolnice 122.

U Plavoj hali je trenutno 29 pacijenata.

I. M.