Dr Tošić: Testovi nisu izgubljeni, pristižu rezultati, a neki su ponovljeni

Doktor Aksentije Tošiš rekao je da testovi o kojima se pričalo da su izgubljeni nisu i da pristižu, u takvom tempu da ćemo na njih morati da pričekamo.



-Pošto se radilo o 5. i 6. julu, to je već proteklo jako puno vremena, tako da ti rezultati sada mogu da imaju neku statističku vrednost. Za pacijente jesu validni, ukoliko im rezultati pokažu da su pozitivni, ti pacijenti jesu danas preležali bolest i da su, po ovim najnovijim saznanjima, uslovno rečeno imuni neko vreme, a ne znamo koje – rekao je dr Tošić.



On je naglasio da su testiranja ponovljena za one osobe za koje je to bilo prioritetno i rekao da će manji broj njih, kojima nisu ponovo rađena testiranja, uskoro dobiti rezultate.

I. M.