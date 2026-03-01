ДРЖАВА ПЛАНИРА КОНКРЕТНЕ МЕРЕ ЗА МАЛИНАРСТВО 

POLJOPRIVREDNICI DRAGAČEVA O PREDSTOJEĆOJ SEZONI I PODSTICAJNIM SREDSTVIMA U OBLASTI AGRARA RAČUNAJU NA SNAŽNIJU POTPORU DRŽAVE! Prošla godina je za poljoprivrednike Srbije, a samim tim i Dragačeva, bila prilično teška. Osim vremenskih prilika, na ruku im nisu išle ni cene poljoprivrednih proizvoda, tako da su mnogi od njih zabeležili gubitke u svojoj proizvodnji. Iako bi […]

