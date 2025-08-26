БЕБЕ ПРВА
Zdravstvo

ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

G. D. Komentara (0)

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА.

бебе нова

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.

Извор: Ча глас

Slične Vesti

беба и мама
Društvo Zdravstvo

Јуче РОЂЕНА ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошла ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје Града Чачка, лучанске и ивањичке општине.

ЧАЧАК. Фото: Саша Танасковић
Društvo Zdravstvo

Кон за РТС: Инсистираћемо на десетодневном затварању и важењу ковид пропусница 24 сата

G. D.

ИЗВОР: РТС Кон за РТС: Инсистираћемо на десетодневном затварању и важењу ковид пропусница 24 сата Седница Кризног штаба биће одржана данас у 15 часова и 30 минута. Епидемиолог Градског завода за јавно здравље Београда и члан Кризног штаба доктор Предраг Кон каже за РТС да је уверен да ће одлука о продужетку распуста бити донета, […]

хитна помоћ
Grad Zdravstvo

ИВАЊИЧАНИН ПОВРЕЂЕН У САОБРАЋАЈНОЈ НЕЗГОДИ

G. D.

У пријемно-ургентну службу Опште болнице Чачак примљен је мушкарац стар 68 година из Ивањице, са повредама задобијеним у саобраћајном удесу. Пацијент је смештен у јединицу интензивног лечења.-Интензитет повреда још није познат, дијагностика је у току – истиче Јована Луковић,  помоћник директора за немедицински сектор и в.д. пи-ара ове установе. Ускоро више информација…

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.