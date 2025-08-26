ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

ИЗВОР: РТС Кон за РТС: Инсистираћемо на десетодневном затварању и важењу ковид пропусница 24 сата Седница Кризног штаба биће одржана данас у 15 часова и 30 минута. Епидемиолог Градског завода за јавно здравље Београда и члан Кризног штаба доктор Предраг Кон каже за РТС да је уверен да ће одлука о продужетку распуста бити донета, […]
У пријемно-ургентну службу Опште болнице Чачак примљен је мушкарац стар 68 година из Ивањице, са повредама задобијеним у саобраћајном удесу. Пацијент је смештен у јединицу интензивног лечења.-Интензитет повреда још није познат, дијагностика је у току – истиче Јована Луковић, помоћник директора за немедицински сектор и в.д. пи-ара ове установе. Ускоро више информација…