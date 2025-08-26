Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 26. август
Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Улици војводе Путника, на мосту, на Лозничкој реци, а радови се изводе и на водоводној мрежи у вртићу у Прељини.
-Због радова неће бити редукованог снадбевања водом. Молимо учеснике у саобраћају да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова – наводи се у саопштењу из „Водовода“.
За пријаву квара на мрежи и све додатне информације корисници могу позвати на број телефона: 5529009.