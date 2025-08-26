СОЛИНАЦ У УСПОМЕНАМА – „НАЈЛЕПШЕ ЛЕТО НАШЕГ ЖИВОТА“

Na reprezentativnom istraživanju na bazi uzoraka lekara koji su primili vakcine protiv korona virusa, pokazalo se da sve tri vakcine koje su u upotrebi u Srbiji imaju jako dobar odgovor u vidu stvaranja antitela, izjavila je danas predstavnica Instituta za primenu nuklearne energije Marija Gnjatović. Gnjatović je za RTS rekla da je preporuka da gradjani […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

